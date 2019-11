Montserrat Lluis, en Poniendo las Calles: “La radio tiene la gran oportunidad gracias a los medios digitales"

Este martes 'Poniendo las Calles' ha contado con una invitada especial. Lo es por todo lo que ha hecho y por todo lo que le queda por hacer. Una mujer que lleva más de veinte años de experiencia en el ámbito de los medios de comunicación, con especial dedicación a la transformación digital de redacciones: nuevos lenguajes, perfiles, formas de organización del trabajo y nuevos contenidos.

Algo que está viviendo el propio Grupo COPE y que nos ha ayudado a comprobar lo importante que es el conocimiento de la tecnología para poder utilizarla a nuestro favor. Es decir, para comunicar mejor y llegar a más oyentes y usuarios. Precisamente para eso han contando en 'Poniendo las Calles' con Montserrat Lluis Serret, subdirectora general del Grupo Cope. Motserrat Lluis ha estado con el Pulpo para, por supuesto, poner las calles, y para que el ponedor sepa que además de la radio disponemos de más vías de comunicación, como son: la web, las aplicaciones y las redes sociales.

“Yo creo que la radio tiene ante sí la gran oportunidad con todos los medios digitales, y los medios digitales tienen ante sí la gran oportunidad con la radio. Porque estamos en la edad del reconocimiento de voz, del uso de los dispositivos por voz, y la radio es eso. Antes que Internet, la radio ya fue voz, entonces yo creo que más que nunca, ahora, la radio tiene la oportunidad de desplegarse en todos esos nuevos formatos. En redes sociales, en web, en aplicaciones...”, ha comenzado diciendo la subdirectora general.

La protagonista de este martes ha pasado por grandes medios y grupos de comunicación. Su trabajo se ha basado en transformarlos y modernizarlos. Es el caso del diario ABC del Grupo Vocento. Una pasión y un duro trabajo, acompañado por la excelencia en su educación, demostrando sus inquietudes y cualidades en la Universidad recibiendo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera.

También ha explicado que las necesidades de los usuarios se ven plenamente satisfechas gracias a los contenidos bajo demanda. “Tenemos la ventaja de que, ahora en nuestras webs, tenemos esos contenidos de la radio para nuestros oyentes, para cuando no los pueden escuchar en directo o no pueden madrugar tanto como tú... Pueden recuperar tú programa a la hora que quieran. Pueden compartir las partes del programa que quieran. Con lo cual, ahí se abre un mundo de oportunidades”, ha argumentado Lluis Serret.

La subdirectora general del Grupo COPE ha explicado una de las implementaciones más exitosas que ha tenido COPE, y con la que no cuenta nadie más en el medio radio de nuestro país. Se trata de la emisión digital de hasta cinco contenidos de manera simultanea, de tal manera que los usuarios pueden elegir qué escuchar en cada momento.

Por otro lado, también han profundizado en la necesidad de pertenencia a una comunidad. Algo que en 'Poniendo las Calles' resulta de gran importancia. Sentirse ponedor es algo que une a muchos miles de oyentes y usuarios, que confluyen en un mismo punto que es COPE. “El sentido de pertenencia es vital, y gracias a los medios digitales es mucho más fácil. Gracias a la cercanía en redes o mediante contenido a la carta”, ha comentado Montserrat.

Para ello, para ese sentido de comunidad, desde COPE hemos creado el registro web. “El registro acaba por facilitarnos la tarea de conocer mejor a nuestros usuarios. No se hace con una finalidad de controlar, de utilizar los datos... Lo que queremos hacer con el registro es conocer qué te gusta para ofrecértelo directamente. Que no tengas que buscártelo. Te vamos a enviar correos electrónicos a lo largo del día, a las horas que tú elijas, con los contenidos que tú quieras. Los que no hayas podido escuchar”, ha explicado en profundidad la subdirectora general.