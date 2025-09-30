El recordatorio de Juanma Castaño a Deco por referirse al Athletic como 'el Bilbao': "Luego cuando se habla de la identidad territorial... Respeta"

A los diferentes comentaristas de El Partidazo de COPE no les gustó que Deco, director deportivo del Barcelona, se refiriese al Athletic como "el Bilbao", en unas declaraciones que recoge Mundo Deportivo.

Deco habló sobre el fair play financiero, tan en el punto de mira en cuanto al equipo azulgrana se refiere, y las acusaciones que proceden del Athletic al respecto: "Creo que el Bilbao no es ningún ejemplo para nada en este sentido. Nosotros no hemos buscado al jugador de ellos", afirmó el portugués.

El primero en animarse a darle un toque de atención en El Partiadzo de COPE fue Isaac Fouto: "Deco ha jugado muchas temporadas en España, y en el Barça. Sabe cómo se llama el Athletic".

Helena Condis precisó que la intención de Deco es "hacerlo deliberadamente".

No es, ni mucho menos, el primer miembro del Barcelona que alude al equipo de San Mamés llamándole "el Bilbao". Enric Massip o Rafa Yuste ya lo hicieron, con la intención de molestar.

"Lo hacen aposta, pero no deberían", pidió Juanma Castaño. "Es que luego hablas de la identidad territorial y de esas cosas... pues respeta la de los demás", le indicó el director de El Partidazo de COPE al director deportivo del club azulgrana.

Luis García recordó que utilizar nombres incorrectos para referirse a ciertos clubes de fútbol, "y sin querer defender a nadie pero molesta más de la cuenta", señaló antes de hacer referencias a "el Vigo, que es algo que no dice nadie. O el Coruña". Siguiendo el hilo, Joseba Larrañaga recordó lo molesto que es para los seguidores de Osasuna que se nombre al club con el artículo "el" delante.

"No es tan importante, yo creo", opinó García, "como para que te sientas ofendido", pero parece que queda claro sobre todo, "la intención de cómo te lo digan", y si esta tiene la motivación de ofender.