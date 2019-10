Coque Malla, en Poniendo las Calles: "Los medios de comunicación no reflejan la realidad"

Solemos oír muchas veces que todo está inventado, pero hay personas que nos demuestran que eso es mentira. Y así nos lo demuestra el invitado de este viernes que ha venido a poner las calles con el Pulpo. Un tipo que no para de descubrirnos que cada canción es una revolución. No podíamos hablar de otra persona, que no fuese, Coque Malla, que ha estado en 'Poniendo las Calles' para presentar su nuevo disco.

Pues aquí está fabricado y en mi poder.

El 25 de octubre será vuestro.

Todo llega...#revoluciondecoquemalla pic.twitter.com/t6UjoBA2wj — Coque Malla (@Coque_Malla) October 16, 2019

Entre interrogaciones encara Coque Malla la doble revolución de su último disco: la que por un lado plantea descreído ante un mundo de "manipulación y mentiras"; y la que impulsa, por otro, confiado en el poder creativo y redentor de una música que aquí se interna por sorpresa hasta en el funk.

Con la crítica de acuerdo en celebrar el nivel de inspiración de sus últimos trabajos en solitario, especialmente desde "La hora de los gigantes " (2009), el exRonaldo llega este viernes con una nueva entrega titulada "¿Revolución?" (Warner Music) en la que sus composiciones experimentan otra vuelta de tuerca.

El 9 de noviembre arranca las presentaciones en vivo en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca. Le seguirán ese mes Bilbao (Teatro Arriaga, día 13), A Coruña (Teatro Colón, días 21 y 22) y Sevilla (sala Custom, día 30). Pasará además por ciudades como Barcelona (sala Razzmatazz, 31 de enero), Madrid (Wizink Center, 15 de febrero) y San Sebastián (Teatro Victoria Eugenia, 22 de febrero).