El viaje de Sonia Mangas a la televisión de los 90 y los 2000: "Hubo fricadas que hoy serían impensables"

En una charla cargada de nostalgia, Sonia Mangas, autora de No hemos salido tan mal, compartió con Carlos Moreno 'El Pulpo' su visión sobre la televisión de las décadas de los 90 y 2000, destacando su influencia en generaciones enteras. Durante su intervención en Poniendo las Calles, Sonia explicó cómo ciertos programas y series se convirtieron en piezas clave de la cultura popular, dejando huellas imborrables que aún siguen siendo recordadas con cariño.

El inicio de la conversación fue un homenaje a esos recuerdos de la infancia y adolescencia que, según El Pulpo, "son como una brisa cálida que nos moldea en la edad adulta". Sonia Mangas, quien ha dedicado su libro a recordar esa televisión que definió a los millenials, reveló cómo la idea de escribirlo surgió de los hilos de Twitter que empezó a publicar sobre programas y series de esas décadas.

"Me apetecía recopilar todo lo que vi de pequeña, y a la vez ver cómo resonaba con los demás. Me di cuenta de que había mucho material que la gente seguía recordando con cariño", comentó Sonia sobre su motivación para escribir No hemos salido tan mal. Un libro que se ha convertido en un fenómeno, tanto por su contenido nostálgico como por la manera en que recoge, de forma crítica y humorística, los programas que marcaron a una generación.

Ambos coincidieron en que la televisión de esos años fue, en muchos aspectos, "la más loca" de la historia. "Con la llegada de las televisiones privadas, tuvimos una variedad de programas como nunca antes. Había una especie de prueba y error, un a ver qué funciona", explicó Mangas. Algunos programas lograron marcar una época, mientras que otros, como ella misma mencionó, cayeron en el olvido.

El viaje de Sonia Mangas

La entrada de cadenas como Telecinco y Antena 3 trajo consigo concursos y talk shows que hoy serían impensables. El Pulpo mencionó algunos de esos programas, como El Diario de Patricia, que, según Sonia, fue uno de los más comentados por su capacidad para atraer a personajes y situaciones totalmente inusuales. "Fue un programa que revolucionó la televisión española, no solo por lo que se veía en pantalla, sino por la manera en que nos presentaban a los 'frikis' de la sociedad", señaló Mangas, refiriéndose al auge de los talk shows en esa época.

"Lo bueno de esos programas es que, aunque parecieran un poco surrealistas, nos mantenían pegados a la pantalla. Hoy, quizás no podríamos emitirlos, pero fueron parte de una televisión sin filtros", agregó.

La conversación también giró en torno a cómo la televisión se veía en familia en aquellos tiempos. Sonia recordó cómo, si llegaba tarde a casa, tenía que correr para no perderse "Los Serrano" o "Aquí no hay quien viva", dos de las series más populares de la época. El Pulpo coincidió, resaltando que en esos años era común ver televisión en grupo, algo que hoy en día parece haber quedado en el olvido.

"Si llegabas tarde, te perdías el episodio y lo tenías que esperar hasta que alguien te lo contara o hacer frente al temido spoiler en el cole", recordó Sonia con una sonrisa.

la televisión de los 90 y los 2000

A lo largo de la entrevista, ambos hablaron de varios programas que dejaron huella. Uno de los más mencionados fue Gran Hermano, cuyo éxito a finales de los 90 marcó un antes y un después en la televisión de entretenimiento. "La televisión era más cruda, más directa", comentó Mangas, subrayando que Gran Hermano fue el primer reality show que realmente consiguió captar la atención del público y dejó una gran influencia en los formatos actuales.

Sin embargo, no todo fue nostalgia positiva. Sonia también destacó cómo la televisión de esa época, aunque llena de contenido que hoy consideramos entrañable, también trajo consigo programas que rozaban lo absurdo. "Hubo fricadas que hoy sería impensable que se emitieran, pero en ese momento nos parecían lo más", afirmó.