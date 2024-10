Los jóvenes ya no ven la televisión en familia, ¿por qué?

La televisión ya no se ve en familia. Ahora, el movimiento más repetido por los jóvenes españoles es el de colocar el móvil en horizontal, ponerse los cascos, y disfrutar a solas de una serie de no más de 40 minutos de duración. Es una de las conclusiones recogidas en el estudio realizado por 'The Family Watch', junto a cuatro investigadores de las Universidades Complutense, Rey Juan Carlos, Antonio de Nebrija y Europea de Madrid.

Eso sí, lo del binge watching lo siguen practicando, ya que de media, durante los últimos 3 meses de 2023, este grupo de edad pasó 2 horas diarias en plataformas de series y películas.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar TRECE ¿Por qué los jóvenes no ven la televisión con sus padres?

PUEDE MERMARSE LA AUTOESTIMA DE LOS JÓVENES

En el estudio realizado, se han analizado las 10 películas y series más vistas entre los jóvenes de nuestro país durante el año pasado. Así, se ha podido constatar que los actores que hacen de

adolescetes en las pantallas, suelen ser adultos en la vida real, y esto podría generar una imagen distorsionada de lo que es un cuerpo adolescente, y con ello, crear complejos, según han destacado los investigadores.

Además, son personajes que no les representan tampoco en su situación socioeconómica, lo que hace pensar que visualizan aquello a lo que aspiran.

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS EN LAS PELÍCULAS

Resulta muy llamativo que el 38% de los protagonistas estudiados no hacen referencia a sus relaciones familiares. Es como si hubieran aparecido en el mundo de repente, sin familia. Sin embargo, cuando sí aparecen familias, la diferencia entre cómo se tratan en las películas y en las series, es muy distinta.

Este estudio ha detectado que en los largometrajes analizados, las familias se suelen representar como algo negativo e incluso como algo traumático. Mientras que en las series sí que se promueve el respeto y las relaciones familiares como vía para combatir los problemas. Al igual que la amistad, a la que también se le da un papel prioritario en las series más consumidas por nuestros jóvenes.

OTRO DATO IMPACTANTE

Tanto la conducción temeraria, como el alcohol y el lujo, están presentes en muchos de los productos demandados por esta generación. Además, el 25% de los personajes consume tabaco, “normalizando” de alguna manera estos comportamientos. Por eso mismo, una de las recomendaciones que hace The Family Watch tras conocer las conclusiones del estudio, es fomentar el pensamiento crítico de los jóvenes, para que tengan claro el límite entre la realidad y la ficción.