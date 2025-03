Un taxista de Navarra pesaba 120 kilos y, tras cinco años, lo que le dijo a su mujer marca su futuro: "Me veía en el espejo"

Óscar Apesteguía, un taxista navarro que un día se vio atrapado en una espiral de sobrepeso, decidió cambiar su vida cuando parecía que todo estaba perdido. Con 120 kilos a sus espaldas, su vida daba un giro cuando se miró al espejo y pronunció una frase que marcaría el rumbo de su futuro: "Ya se acabó, yo no quiero estar así". Un proceso de superación que, aunque comenzó con una cirugía bariátrica, se consolidó gracias a un compromiso mutuo entre él y su equipo médico.

De la desesperación a la decisión

Óscar Apesteguía llevaba años trabajando como taxista, lo que le mantenía sentado durante largas horas al volante, contribuyendo al aumento de peso. Con el paso del tiempo, su sobrepeso no solo le afectaba físicamente, sino que también había mermado su ánimo y sus ganas de hacer ejercicio. En palabras de Óscar, "te quita las ganas de hacer deporte, te quita las ganas de todo". Así fue como, tras años de ganar peso y afrontar problemas personales, se dio cuenta de que necesitaba un cambio.

Europa Press Un taxi solidario con las personas mayores, en la plaza de la Libertad hacia la plaza del Ayuntamiento, a 28 de diciembre de 2022, en Pamplona, Navarra

Como presidente del comité de taxistas, Óscar no solo lidió con la presión de su trabajo, sino que también enfrentó el estrés de una huelga, lo que solo empeoró su estado físico y emocional. "Comía, comía, comía" como una forma de llenar vacíos emocionales, hasta que su cuerpo comenzó a dar señales de alarma. Fue en ese momento de desesperación cuando, en una conversación con su mujer, decidió tomar cartas en el asunto. "Le dije un día a mi mujer: Ya no aguanto más. Estuve oyendo lo de la cirugía bariátrica y tal, y cuando me explicaron cómo era el proceso... O sea, todo el mundo me decía que estaba mal. Lo que yo sabía es que necesitaba ayuda, que no podía solo. Y me operé", relató Óscar.

El cambio y la superación

La cirugía bariátrica fue un punto de inflexión en la vida de Óscar. Sin embargo, como destacó Elena Martínez, enfermera del área de obesidad de la Clínica Universidad de Navarra, el éxito de este tratamiento no se basa solo en la operación. "Es un trabajo conjunto entre paciente y equipo médico", afirmó. Los primeros meses fueron difíciles, pero cada kilo perdido representaba un paso más hacia una vida más sana. En su primer mes, Óscar perdió 10 kilos, lo que le dio la motivación necesaria para continuar con su proceso de transformación. Hoy, cinco años después, pesa 85 kilos y ha dejado atrás la imagen que solía ver en el espejo: "Yo me veía en el espejo y decía: 'Pero, ¿si es que doy pena?'", recordó.

Le dije un día a mi mujer: Ya no aguanto más" Óscar Apesteguía Taxista de Navarra

A lo largo de estos cinco años, Óscar no solo ha cambiado físicamente. Su estilo de vida también se ha transformado por completo. Ya no solo se dedica a perder peso, sino que ha adoptado hábitos saludables, como paseos diarios. Además, la operación le permitió liberarse de las cadenas del sobrepeso, pero también lo impulsó a enfrentar un reto aún mayor: el cáncer.

Superando la adversidad

El sobrepeso de Óscar no fue el único obstáculo que tuvo que enfrentar. A los 50 años, el ex-taxista recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis a la cabeza y la columna. Los médicos le dijeron que no viviría mucho tiempo, pero la transformación que había vivido a lo largo de los años le dio las fuerzas necesarias para afrontar esta nueva adversidad. "Tuve la gran suerte de decidir operarme, de perder peso, y luego la mala suerte de tener un cáncer, pero que lo estoy llevando muy bien", confesó Óscar con una actitud admirable.

Este testimonio no solo refleja la capacidad de superación de una persona, sino que también pone de relieve la importancia de adoptar hábitos saludables. Según un informe reciente del Instituto de Salud Carlos III, más del 55% de los adultos en España y un tercio de los niños sufren de sobrepeso, un problema que está directamente relacionado con el aumento de enfermedades graves, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En este contexto, la historia de Óscar Apesteguía es un ejemplo de cómo la combinación de apoyo médico, voluntad y hábitos saludables puede cambiar el rumbo de la vida.

Una persona con sobrepeso

La historia de Óscar es una muestra de que, a pesar de los obstáculos, siempre hay una oportunidad para cambiar. Con la cirugía bariátrica como herramienta, y un compromiso firme con su salud, Óscar ha logrado transformarse en un hombre nuevo, tanto física como mentalmente. Ahora, se enfrenta a la vida con un peso mucho más ligero, tanto en su cuerpo como en su alma.