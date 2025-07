Tamara: "Me ha costado, pero he conseguido la plenitud a partir de los 40"

Tamara ha recorrido un largo camino desde aquel debut fulgurante a los 15 años con Si nos dejan. Hoy, con 41 recién cumplidos, celebra en plena forma su 25º aniversario en la música. Lo hace con una gira ambiciosa, un nuevo álbum titulado 25 años de corazón y un sonido renovado que se acerca al pop melódico sin abandonar sus raíces boleristas.

Una vida marcada por la madurez precoz

En una emotiva entrevista en Poniendo las Calles con Carlos Moreno ‘El Pulpo’, la artista andaluza abrió su corazón. “Me ha costado, pero he conseguido la plenitud a partir de los 40”, confesó. Su afirmación no es gratuita. A lo largo de la conversación, Tamara repasó una trayectoria en la que la exigencia, la dedicación y la madurez prematura han sido constantes. “Pasé de niña a mujer directamente. No pasé por la adolescencia. Pero escúchame, que yo encantada. No lo cambiaría nunca”, explicó.

Su historia, más allá del glamour, habla de esfuerzo. “Esto es 24/7. Pico y pala. No te puedes despistar ni un segundo”, dijo al recordar que nadie le ha regalado nada en el oficio. “Desde que era una niña ya me preocupaba porque los altavoces estuvieran bien colocados para que todos pudieran escuchar. Era muy exigente, lo sigo siendo”.

Esa profesionalidad la ha llevado a compartir escenario y estudio con leyendas como Juan Carlos Calderón o Manuel Alejandro. También a recibir reconocimientos como Premios Ondas, discos de platino y varias nominaciones a los Latin Grammy. Sin embargo, para Tamara, lo más especial ocurrió en 2018: conocer a su ídolo Luis Miguel. “Fue una conversación larga, pero no la voy a contar todavía. Lo haré en mi biografía”, anticipó con una sonrisa.

Gira, nuevas canciones y un paso más

Tamara afronta esta nueva etapa con energía renovada. Su nuevo single, Un paso más, refleja fielmente el momento vital que atraviesa. “Tiene que ver mucho con cómo me encuentro ahora”, dijo. No es casualidad que el tema haya sido elegido como bandera de su 25 aniversario, un hito que celebra con diferentes formatos de directo: desde conciertos acústicos Piano & Voz hasta grandes escenarios con banda sinfónica.

Entre risas y recuerdos junto a El Pulpo, rememoraron momentos vividos en sus comienzos, como aquel primer concierto en el Teatro Lope de Vega de Sevilla o las incursiones radiofónicas del presentador cantando Celos con ella. “Tú siempre has sido un caradura, tío”, bromeó Tamara, sin ocultar el cariño y complicidad entre ambos.

A pesar del ritmo frenético de la gira —que la llevará a Francia, Brasil y Alemania—, Tamara no pierde el contacto con su público. “Yo sí soy de las que se deja abrazar por los seguidores. Siempre he sido simpaticona”, asegura. También tiene claro su papel como referente de trabajo y constancia: “No confundamos. La nuestra no es una profesión color de rosa. Pero hay quienes trabajan de verdad, como los camioneros, los que están en las fábricas o en oficinas de madrugada”.

En medio de este torbellino de actividad, Tamara mantiene los pies en la tierra. “No creo que tenga la mentalidad de una mujer de 41 años. Estoy más avanzada en ese aspecto, por lo que he vivido”, reflexiona. Su madurez no es solo una cuestión de edad, sino de aprendizaje vital.

Un paso más, sí. Pero con el corazón lleno y la voz más firme que nunca.