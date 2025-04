Ariel Rot: "Estoy desafiando las leyes de la biología"

En la madrugada radiofónica de Poniendo las Calles de la Cadena COPE, Carlos Moreno ‘El Pulpo’ recibió a un invitado de lujo: Ariel Rot, uno de los grandes referentes del rock en español. En una conversación distendida, llena de anécdotas, recuerdos y reflexiones, el guitarrista y cantante argentino repasó su trayectoria y presentó la reedición de su disco En Vivo Mucho Mejor, ahora convertido en un vinilo doble que incluye un tema inédito y un libro de fotos de Ricky Dávila.

“Estoy desafiando las leyes de la biología”, bromeó Rot al ser halagado por su vitalidad. A sus más de cuatro décadas de carrera, el artista se muestra agradecido y consciente del privilegio que ha sido vivir por y para la música: “La música para mí es troncal. Todo lo que me ocurrió a partir de cierta edad está relacionado con ella”. Un vinilo con alma

Un vinilo con alma

En tiempos en los que el formato analógico vive un segundo auge, Ariel Rot celebra la recuperación de un trabajo que marcó un punto de inflexión en su carrera. “Es un objeto maravilloso. Han hecho un curro espectacular”, explica sobre la reedición. No se trata solo de un gesto nostálgico, sino de una propuesta cuidada al detalle: vinilo doble, sonido remasterizado, una canción inédita (Nena) y un fotolibro artístico que recoge la atmósfera de aquel concierto celebrado en marzo de 2001 en el Palacio de Congresos de Madrid.

Alamy Stock Photo Ariel Rot

El vinilo se presenta también como una celebración de su propia historia. “Es el primer momento en que me animé a tocar temas de Tequila y de Los Rodríguez en directo”, confiesa. Hasta ese momento, Rot había sentido la necesidad de distanciarse de su pasado para reafirmarse como solista, una etapa que no fue sencilla: “Cuando uno empieza una carrera en solitario, reniega un poco de sus bandas anteriores. Es algo que les pasa a muchos”.

En esta nueva edición, además del repertorio original, aparece Nena, un blues que originalmente quedó fuera del álbum: “No me acuerdo por qué lo dejé fuera… escuchándolo ahora tampoco lo entiendo. Está buenísimo”, comentó entre risas durante la entrevista. El tema es una muestra más del estilo rotundo y sincero que ha caracterizado su carrera, desde los primeros acordes con Tequila, el fenómeno de Los Rodríguez, hasta su consolidación en solitario.

Memoria, legado y gratitud

Ariel Rot no esquiva el ejercicio de memoria. Al contrario, lo abraza con naturalidad y humildad. “Pienso que soy un afortunado. Desde que agarré una guitarra por primera vez a los 10 años hasta ahora, no me puedo quejar”, afirma. Y no solo repasa los éxitos conocidos, también reconoce las dificultades, los momentos de incertidumbre, las vueltas a casa de los padres cuando los tiempos se torcían: “Esto es una montaña rusa”, admite.

En ese vaivén, la creación sigue siendo un refugio. Así nació una de sus obras maestras, El marinero y el capitán, compuesta en un viejo piano mientras atravesaba una época difícil: “Me salió del tirón, fue un milagro”, recuerda. La inspiración le llegó influenciada por un cuarteto de tango, el Cuarteto Cedrón, que solía frecuentar su casa en la infancia. Aquel estilo, esa milonga nostálgica, marcó el tono de un tema que hoy es parte del cancionero sentimental de toda una generación.

Este nuevo lanzamiento no es solo un gesto artístico, sino también emocional. Rot rememora con cariño su colaboración con el diseñador David Delfín, autor de la camisa que aparece en la portada: “Me la customizó cuando nadie lo conocía. Es una prenda que guardo como un tesoro”. En su voz se percibe respeto por quienes lo han acompañado en el camino, y gratitud por haber podido siempre mantenerse fiel a su esencia.

Alamy Stock Photo Ariel Rot

Con esta reedición, Ariel Rot no solo recupera un álbum esencial, sino que reafirma su lugar como uno de los pilares del rock en nuestro idioma. Un artista que, sin buscarlo, sigue componiendo la banda sonora de muchas madrugadas. Y lo hace desde el respeto a su pasado, pero con los ojos puestos en el presente. Porque si algo ha demostrado Ariel, es que la música, cuando es de verdad, no envejece.