La solución de una psicóloga para las personas que sufren depresión y no pueden pagar a un profesional: "Es habitual"

En tiempos de incertidumbre económica, muchas personas se encuentran con el desafío de cuidar su salud mental sin poder acceder a la ayuda profesional que necesitan. La psicóloga Macu Gortazar Ibáñez de la Cadiniere, en una reciente entrevista en el programa Poniendo las Calles con Carlos Moreno ‘El Pulpo’, ofrece una serie de consejos prácticos y accesibles para aquellos que, a pesar de estar pasando por una mala situación económica, buscan mejorar su bienestar emocional.

Uno de los puntos clave que destaca Macu Gortazar es la importancia de explorar diversas alternativas antes de rendirse. "Lo primero es pensar qué es lo que estás buscando", explica la psicóloga. A menudo, las personas sienten que necesitan apoyo psicológico, pero no saben cómo acceder a él por la falta de recursos. Gortazar subraya que esto es "súper habitual" y que existen múltiples vías para empezar a cuidar de uno mismo, incluso sin tener que recurrir inmediatamente a un psicólogo tradicional.

Gortazar propone una variedad de enfoques accesibles que pueden ser útiles mientras se resuelven cuestiones económicas. "Existen muchas maneras de mejorar tu salud mental sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero", comenta. Entre las recomendaciones que hace, se encuentran actividades como el ejercicio físico, la meditación, pintar, bailar o incluso hablar con amigos. Estas son prácticas sencillas que, además de ser económicas, pueden tener un gran impacto en la mejora del estado emocional.

Alamy Stock Photo Familia joven feliz con niños pequeños haciendo yoga y practicando meditación juntos

La tecnología también juega un papel fundamental en esta búsqueda de soluciones asequibles. A través de diversas aplicaciones móviles, las personas pueden acceder a recursos de bienestar como rutinas de ejercicio, mindfulness o incluso terapia digital. Gortazar menciona que muchas personas encuentran alivio en este tipo de herramientas, y destaca la importancia de la experimentación: "Prueba diferentes opciones y no te desanimes si alguna no funciona. Si una aplicación de deporte no te ayuda, tal vez un paseo por tu barrio sí lo haga".

Terapias psicológicas online

Cuando las soluciones más generales no son suficientes, Macu Gortazar resalta que las terapias psicológicas online se han convertido en una alternativa efectiva y accesible.

Aunque muchas personas todavía sienten cierto rechazo hacia la idea de recibir terapia a través de la pantalla, la psicóloga anima a no tener miedo de explorar esta vía. "A veces tenemos reticencias al principio, pero cuando lo probamos descubrimos que funciona igual de bien", afirma.

La modalidad online permite a los usuarios buscar y acceder a un psicólogo desde la comodidad de su hogar, sin tener que asumir los gastos de desplazamientos ni los precios elevados de las consultas presenciales. Además, la flexibilidad que ofrece este formato puede ser especialmente útil para aquellas personas con horarios complicados o que viven en zonas donde el acceso a profesionales de la salud mental es limitado.

Alamy Stock Photo Videollamada con teléfono móvil. Un hombre y una mujer hablan en un chat con cámara web y una conferencia virtual por Internet. Cara sonriente de un amigo

Gortazar también sugiere que, en muchos casos, las personas pueden encontrar a su psicólogo ideal a través del boca a boca. Preguntar a amigos, familiares o conocidos sobre sus experiencias con profesionales puede ser un excelente punto de partida. Y es que, cada vez más, muchos psicólogos combinan tanto sesiones presenciales como online, adaptándose a las necesidades de sus pacientes.

La clave es no rendirse

En definitiva, el mensaje principal de Macu Gortazar es claro: no hay que rendirse. Aunque las dificultades económicas puedan parecer una barrera insalvable, existen múltiples formas de acceder a la ayuda que se necesita. Ya sea a través de actividades cotidianas como el ejercicio, la exploración de terapias digitales o la búsqueda de psicólogos que trabajen de manera flexible, es posible encontrar un camino hacia el bienestar.

Si bien no hay una solución única para todos, la psicóloga enfatiza la importancia de experimentar con distintas opciones y no perder la esperanza: "Lo importante es probar, no desanimarse y, si una solución no te funciona, seguir buscando hasta encontrar lo que te ayude".