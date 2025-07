Las dudas de Gonzalo Miró con los combates de Topuria en la UFC: "No quiero enfrentarme..."

En la madrugada del sábado al domingo, Ilia Topuria se proclamó campeón mundial del peso ligero de la UFC. En el 317º evento numerado de la compañía, el Matador derrotó a Charles Oliveira en el primer asalto con una combinación de puñetazos fulminante que acabó con las esperanzas del peleador brasileño con un croché de izquierdas demoledor. Topuria solo necesitó 2 minutos y 27 segundos para liquidar a 'Do Bronx', una actuación que, además del cinturón del peso ligero, le reporta el bonus por la actuación de la noche.

Gracias a este asalto ganado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Topuria se mantiene invicto en 17 combates, siete por nocaut y dos por sumisión; Oliveira, de 35 años, se quedó con 36 triunfos, 11 por nocaut, 21 por sumisión, cuatro por decisión y 11 derrotas.

Las barreras rotas por las MMA en España volvieron a caer por los actos del mismo de siempre. Ilia Topuria se sumó al olimpo de luchadores más completos de la historia de la disciplina, haciéndose con un cinturón en una nueva división, esta vez en el peso ligero, terreno de nuevos peligros que, por ahora, no hacen sino alimentar a la bestia.

Cordon Press Ilia Topuria, campeón de la UFC

En el arranque de El Tertulión de los Domingos, Juanma Castaño habló al resto de tertulianos sobre la nueva hazaña del luchador hispano-georgiano y el auge que está teniendo la UFC en España. El mismo Juanma Castaño empezó diciendo que "Mis hijos, que son de esta generación, estaban como locos por la noche". A continuación, Paco González se sinceró acerca de si en algún momento de su vida veía la UFC: "No veo ni un segundo de UFC. Solo el resumen de los KO. Y es que además me parece como lo viernes de la Formula 1: "ha quedado Alonso tercero o Sáinz primero". "No valen para nada."

gonzalo miró y su visión de la ufc

En esa misma línea, pero mucho más contundente, estaba Gonzalo Miró. El conocido comentarista de Tiempo de Juego y tertuliano de El Partidazo de COPE se mostró en contra de este deporte: "Yo es un deporte que no entiendo y ni me va ni me convence. Me resulta un deporte tremendamente violento y para los valores que tiene que transmitir está un poco reñido."

Lo que tampoco entendió Gonzalo Miró fueron las actitudes chulescas de los luchadores de la UFC: "No quiero enfrentarme a la gente que es muy seguidora. Yo por ejemplo las cosas que hacen luego encarándose, insultándose. En los deportes que yo admiro, eso lo criticamos y aquí de repente lo alabamos. Tú eso lo ves en fútbol, en baloncesto tal y cual y lo criticas y pides sanciones. Aquí de repente se insultan y se encaran y resulta que es parte del juego."