Una sanitaria pide que vuelva la mascarilla quirúrgica ante los contagios tras la Navidad: "Lo único que podemos hacer"

El aumento de contagios tras las celebraciones navideñas ha encendido las alertas en el ámbito sanitario, especialmente ante el riesgo de saturación de los centros de salud. La experta en medicina preventiva y salud pública, Ana Belén Jiménez, ha pedido una medida preventiva fundamental: la vuelta al uso de la mascarilla quirúrgica. "Lo único que podemos hacer ahora es protegernos y proteger a los demás", afirma con rotundidad.

En una entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo', la doctora Jiménez, especialista en el Hospital Severo Ochoa de Madrid, se ha mostrado preocupada por la situación que, aunque no es nueva, se ve agravada en cada temporada invernal. Para la experta, la vuelta al uso de las mascarillas quirúrgicas no es solo una cuestión individual, sino una medida de solidaridad colectiva: "Si yo estoy enfermo, me la pongo para protegerte a ti y evitar que esas gotitas que llevan el virus lleguen a otras personas", explica.

Aunque muchas personas creían que la mascarilla había quedado en el pasado, Jiménez recuerda que "es una herramienta fundamental, especialmente cuando hay picos de contagios". La mascarilla quirúrgica, tan presente en los años más duros de la pandemia, sigue siendo una barrera efectiva frente a los virus respiratorios, tanto para quienes la llevan como para quienes se encuentran a su alrededor. "La medida de usarla cuando se tienen síntomas no es solo para protegernos, sino para evitar que los demás se contagien", subraya.

Alamy Stock Photo Personas en el metro y autobús de Madrid con mascarillas contra el Covid

Sin embargo, la mascarilla quirúrgica no es la única recomendación de la doctora Jiménez. También enfatiza la importancia de mantener una higiene rigurosa de manos y superficies, algo que sigue siendo una de las formas más efectivas de frenar la propagación de los virus. "Las superficies, sobre todo si son de plástico o metal, pueden albergar el virus durante más tiempo. Hay que limpiar frecuentemente", señala la experta.

El riesgo de saturación de los centros de salud

Otro de los puntos destacados en la conversación fue la preocupación por la saturación de los centros de salud. Jiménez recordó que, año tras año, durante los meses fríos, los sistemas de salud se ven desbordados, especialmente por los casos de gripe y otros virus respiratorios. "Si todos vamos al centro de salud al mismo tiempo, lo vamos a colapsar. Lo que podemos hacer es quedarnos en casa si tenemos síntomas leves", explica.

En su opinión, en muchos casos, lo mejor es no acudir a los centros de salud a menos que sea estrictamente necesario. "Si tienes fiebre, malestar general y eres una persona sana, no hay mucho más que hacer que descansar y tomar paracetamol. Lo importante es evitar el contacto con los demás", añade.

La doctora también hace una aclaración importante: no todo el mundo necesita atención hospitalaria, ni mucho menos. Si bien muchas personas se preocupan por los síntomas de fiebre o malestar, lo cierto es que la mayoría de los casos pueden manejarse en casa. "Si eres una persona sana, no hay motivo para alarmarse. En cambio, si tienes dificultades respiratorias o tu saturación de oxígeno baja por debajo del 90%, entonces sí que debes acudir al hospital", puntualiza.

Alamy Stock Photo Las Palmas, Gran Canaria, Islas Canarias, España Personas con mascarillas en una parada de autobús

Este consejo también va acompañado de una recomendación práctica: "Durante la pandemia, muchas personas compraron pulsómetros para medir la saturación de oxígeno en sangre, y es una buena herramienta para controlar cómo evolucionan los síntomas en casa". Si la saturación es baja, se debe buscar atención médica urgente.

¿Por qué en invierno aumentan los contagios?

La llegada del frío, según la doctora Jiménez, favorece la proliferación de virus respiratorios. "A los microorganismos les gusta el frío, y en invierno proliferan más. Lo que pasa es que, además, compiten entre ellos, lo que da lugar a picos de distintos virus", explica. De hecho, Jiménez detalla cómo se pueden dar sucesivos picos de contagios, como ocurre con el COVID-19, la gripe o el virus respiratorio sincitial (VRS), que son más frecuentes en los meses de octubre a marzo.

El regreso de las mascarillas quirúrgicas podría ser una de las medidas más efectivas para evitar un mayor número de contagios tras las fiestas navideñas, junto con la higiene constante de manos y superficies. La doctora Ana Belén Jiménez insiste en que "aunque no podemos evitar el frío, sí podemos poner en práctica hábitos sencillos que nos protejan y eviten que el sistema sanitario colapse".