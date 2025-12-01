Mónica Marchante, tras escuchar las explicaciones del entrenador del Real Madrid por su empate en Girona: "Xabi Alonso creo que se parece cada vez más a Xavi Hernández"

Uno de los puntos calientes de El Tertulión de este domingo tuvo que ver con el mensaje que transmitió -o no supo hacerlo- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, tras empatar en Girona y sumar su tercer partido consecutivo en LaLiga en el que deja escapar dos puntos.

Xabi Alonso, tras perder el liderato de LaLiga, que cae en manos del Barcelona, dijo cosas como que "la clasificación va a tener muchas idas y venidas", que la reacción del equipo en la segunda parte "no fue suficiente pero hemos estado cerca" y que el equipo debe "seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente y necesaria y con ganas de ganar fuera de casa".

Todo ello fue motivo para que la periodista Mónica Marchante lanzase el siguiente veredicto: "A mí, más que el partido que hace el Madrid, me sorprende la rueda de prensa de de Xabi Alonso. De verdad, creo que cada vez se parece más a Xavi Hernández", sentenció.

Miguel Ángel Díaz enumeró los motivos por los que tanto a Marchante como, seguro, a muchos otros aficionados, sorprendió la rueda de prensa del entrenador del Real Madrid en Montilivi: "Hoy hemos vuelto otra vez a ese tono de Xabi que me ha recordado al partido del Rayo Vallecano o al del Elche, con muy pocos titulares, con pocas ganas de hablar, hablando un poco por encima". O, en palabras de la propia Marchante: "Muy poca exigencia. Decir 'hemos mejorado en el segundo tiempo...' Pues menos mal",

Miguel Ángel Díaz, que estuvo presente en la rueda de prensa del técnico madridista en el estadio del Girona, echó de menos que Xabi reconociera "estar en un bache o que el equipo está en un momento preocupante por ganar solo uno de los últimos cinco partidos".

Marchante, en ese sentido, puntualizó que también lamentó que Xabi no hiciera lo que otros entrenadores "a los que he visto que exigen más" en el Real Madrid.

Y por si no fuera poco, Miguel Ángel Díaz y Manolo Lama coincidieron con que el Real Madrid también podría haber dispuesto de algún jugador que diera la cara en cualquiera de los medios de comunicación para explicar o dar su visión del bache por el que está pasando el club.