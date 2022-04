Rafa Rodrigo sobre generarse expectativas: “Decir te quiero esperando otro a cambio puede hacernos sufrir”

Este miércoles, nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos explicó en 'Poniendo las Calles', una situación muy común: generarse expectativas, ya sea en el trabajo, en la pareja o en la familia, entre otros ambientes. Y en concreto, qué consecuencia puede tener en nosotros el hecho de que no se cumpla dicha expectativa.

Según Rodrigo, “cuando alguien tiene una expectativa busca siempre un resultado”. “Si no se cumple, sufrimos e incluso en la espera hasta que llega ese resultado podemos pasarlo muy mal”, añadió.

Para este caso puso un ejemplo muy sencillo: “Si llevamos diez años en una empresa es probable que estemos esperando que nuestro jefe nos ascienda, lo vemos lógico, pero si no se lo decimos al jefe puede pensar que estamos bien en nuestro puesto y no llega ese ascenso”. “El hecho de no verbalizar nuestras expectativas puede hacer que suframos”, aseguró Rafa Rodrigo a 'El Pulpo'.

Además, profundizando en este caso, nuestro coach explicó que “hay que traducir las expectativas en compromisos para esperar una respuesta”. De lo contrario, señaló Rodrigo, “es probable que no logremos satisfacer ese deseo porque depende de la voluntad o la decisión de la otra persona”.

Otra de las cuestiones en las que hizo hincapié el coach personal de 'Poniendo las Calles' fue la de “darle un agradecimiento al trabajo”, es decir, “poner el foco en el progreso hacia cumplir esa expectativa y no solo en la expectativa propiamente dicha”.

Como ejemplo, Rafa Rodrigo puso el camino de Santiago: “Si haces el camino y tu único objetivo es llegar a Santiago, llegarás, pero te habrás perdido todo el camino”.

Asimismo, Rodrigo se refirió a esas expectativas que se generan en relación a otra persona, pensando en este caso en las afectivas. “Hay que ponerle nombre a las relaciones y no dar las cosas por sentadas, porque la otra persona puede tener otra idea de la misma”, aseguró.

“No es lo mismo ser amigos que pareja; por ejemplo, si le decimos te quiero a alguien esperando otro te quiero a cambio podemos sufrir mucho”, explicó el coach.

Sobre Rafa Rodrigo

Con una dilata carrera como comunicador y periodista, Rafa Rodrigo a trabajado en los principales grupos de comunicación del país, tanto en prensa como en radio y televisión. Como coach personal y ejecutivo, acreditado por la institución International Coach Federation, Rafa suma más de 100 horas de trabajo con clientes a nivel personal, empresarial y en organizaciones sin ánimo de lucro.

Desarrolla su trabajo tanto vía online como presencial, tratando casos tanto ejecutivos como personales, permitiendo que sea el cliente quien tome responsabilidades en sus acciones y consiga lograr sus objetivos con una gran transformación personal en el camino. A su vez, por su carrera como periodista, ofrece servicios de mentoring comunicativo para personas que quieran mejorar sus capacidades en este área.