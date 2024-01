¿Qué fue del rapero PSY y su éxito "Gangnam Style"?

En el verano del 2012 no había canción que sonara más en la radio que "Gangnam Style". Aquella pegajosa canción, que nos encantó a todos con su famoso "baile del caballo" y su intérprete el rapero PSY, se ha convertido en un one hit wonder, que repaso con el Pulpo en el programa Poniendo las calles. Disfrútalo. Rosa Rosado