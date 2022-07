Poniendo las Calles (28/07/2022) - 05h

Poniendo las Calles Hora completa de 5 a 6 con Carlos Moreno El Pulpo

“Poniendo las Calles” se emite de lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, para que España no deje de funcionar. A esas horas, en las que parece que todo el mundo duerme, son muchas las personas que están al pie del cañón. Te hablo de policías nacionales y locales, agentes de la Guardia Civil, bomberos, médicos, enfermeras, vigilantes de seguridad, transportistas, recepcionistas, cuidadores de personas, los encargados de mantenimiento de las empresas, de las carreteras, los insomnes, los madrugadores... Son tantas las personas que trabajan, o simplemente viven parte de su vida a esas horas, que hemos creado una gran comunidad de ponedores. Por eso no es de extrañar que seamos ya el programa de referencia de las madrugadas en España. En él, los oyentes encuentran noticias positivas, curiosas, entrevistas interesantes a personajes que no siempre tienen cabida por el día... Ofrecemos información sobre el tiempo, el motor, la ciencia. Repasamos con el crítico Jerónimo José Martín las películas que han marcado una época y damos consejos sobre el mercado laboral con nuestro coach Rafa Rodrigo. También hay tiempo para repasar las grandes hazañas de algunos personajes españoles en “España, ayer, hoy y siempre” con Jorge Casesmeiro y nos metemos cada viernes en la cocina con Alberto Valle Chef. No podemos dejar de lado el humor con el Grupo Risa ni nuestros concursos: “Adivina el Tutorial”, “El juego del Podcast” o “La Parodia de Cine”. Como olvidarnos de la música, eje central del programa, especialmente durante los últimos minutos cuando su director y presentador, Carlos Moreno, le da “La del Pulpo” a Carlos Herrera. Por último, los Ponedores tienen su propio espacio. Cada madrugada uno de nuestros oyentes tiene la oportunidad de entrar en directo y si nos cuenta lo que está haciendo mientras escucha el programa le hacemos llegar el Diploma Oficial de Ponedor de Calles. Ya sabes, si tú también formas parte de la comunidad de ponedores no dejes pasar la oportunidad de registrarte en COPE.es y no olvides descargarte la app de Cope para estar siempre informado.

Carlos Moreno “El Pulpo”, director y presentador del programa, nació en Madrid en 1974. Vinculado al Grupo Cope desde 1995 comienza su andadura profesional en el programa “La Jungla” de Cadena 100. Más tarde, en 2006 se hace cargo de las mañanas del fin de semana en “¡Buenos días, Pulpo!” donde consiguió más de un millón de oyentes, récord histórico de audiencia en CADENA 100. Ya en 2015 da el salto a la cadena Cope con “Poniendo las Calles”. Además de su carrera en la radio, “El Pulpo” ha colaborado en programas de televisión y es conocido también por su labor de DJ y animador en eventos multitudinarios de gran trascendencia.

