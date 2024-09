El mensaje de Carlos Moreno 'El Pulpo' en su regreso a la radio a todos los ponedores: "Os quiero dar las gracias"

Este lunes ha sido muy especial en Poniendo las Calles. Carlos Moreno 'El Pulpo' regresó a la radio para volver a presentar el programa de los trabajadores nocturnos, las personas con insomnio y todos aquellos que simplemente trasnochan para escuchar su voz. El comunicador quiso agradecer los miles de mensajes recibidos en estas últimas semanas.

"Qué gusto volver a saludaros y sentir que sois vosotros los que me dais la bienvenida, que hoy es un día muy especial", comienza Carlos Moreno 'El Pulpo', "y os confieso que este micrófono azul que tan tas veces he tenido frente a mí, pues hoy lo siento diferente".

A todos los ponedores

El presentador de Poniendo las Calles confiesa que "después de una pausa imprevista, pues vuelvo a estar aquí con vosotros en este programa que tanto significa para mí": "A veces la vida nos sorprende con curvas inesperadas. Y en mi caso ha sido una curva muy cerrada que ha aparecido sin avisar".

Carlos Moreno 'El Pulpo'

"No os voy a engañar, ha sido un tiempo de incertidumbre", reconoce Carlos Moreno 'El Pulpo', "ha sido un tiempo de miedo, mucho miedo, de preguntas, con difíciles respuestas, pero también de reflexión y de mucho aprendizaje". Ahora, "lleno de gratitud", como reconoce, quería volver a hablar a ese micrófono azul dando las gracias a los ponedores.

Carlos Moreno 'El Pulpo' se dirige "a la audiencia, a la gente que está en el camión, a la gente que está en el horno, a la gente que está en los procesos selectivos de basura, la gente que está con los autobuses, a la gente que escucha la radio porque no concilia el sueño y se apunta a la familia de COPE".

"Habéis estado ahí y estoy lleno de gratitud", recalca el presentador de Poniendo las Calles, "día tras día y quiero deciros que es un placer volver a encontraros": "Habéis demostrado que la radio no es unidireccional. Aquí sentimos las cosas que nos contáis y cómo os sentís cuando escucháis este programa de radio".

Gracias a COPE

Carlos Moreno 'El Pulpo' dirige su siguiente mensaje "a esta gran empresa que en los momentos más duros me ha demostrado no solamente el apoyo profesional, sino el personal, el calor de un abrazo, el calor de una visita dándome serenidad y diciendo no pasa nada, te vamos a esperar".

Carlos Moreno 'El Pulpo'

"Gracias COPE por respetar mis tiempos, por creer en mí y también por confiar en que estaría de vuelta, encima más fuerte que nunca", señala el presentador de Poniendo las Calles, "me siento una vez más profundamente afortunado de formar parte de COPE, así que gracias". Pero también había que hablar de "la gente que hace que todo esto suceda".

Carlos Moreno 'El Pulpo' apunta a "mis compañeros, encabezados por Beatriz Calderón, como mi mano derecha, como la segunda voz del programa, Roberto Pablo, el gran coordinador, la gran voz que también me ha ayudado muchísimo, y tantos y tantos que han estado ahí trabajando en estos meses tan cargados de miedo y de incertidumbres".

"Me habéis hecho sentir muy acompañado en la distancia, me habéis dado muchas fuerzas cuando más lo necesitaba y me habéis recordado que somos una familia", recalca el presentador de Poniendo las Calles, parándose en "esa palabra muy potente": "La familia es mi palabra favorita. Gracias de corazón".

Reflexiones tras estas semanas

Y es que lo vivido en estas semanas "no avisa", como recuerda Carlos Moreno 'El Pulpo', "esto nos toma por sorpresa y nos enseña que cada día cuenta, así que me llevo muchas lecciones de todo este proceso": "Pero una de las más importantes es que no debemos esperar para valorar lo que realmente importa y también debemos dar las gracias a Dios cada día".

Carlos Moreno 'El Pulpo'

"Tenemos que cuidarnos", destaca el presentador de Poniendo las Calles, "y me voy a proponer en esta temporada recordarte que lo más importante es cuidarte": "Te tienes que cuidar. Nos tenemos que cuidar y también tenemos que cuidar a los nuestros y disfrutar de cada momento".

Otro propósito que se ha hecho Carlos Moreno 'El Pulpo' es "pedir perdón y también a perdonar": "Mira, estas semanas le he dedicado muchísimo tiempo a eso, a perdonar y pedir perdón y a rezar. He rezado más que nunca, quizá como una persona algo egoísta, siempre pidiendo verdad. He hablado muchas veces con Dios y Dios me ha dado otra oportunidad. Así que Dios espero no fallarte".

El comunicador también quiso hacer "una mención muy especial" a las personas con las que más tiempo ha pasado en las últimas semanas, "los médicos y al personal sanitario que me están acompañando durante todo este viaje": "Su dedicación, su profesionalidad y sobre todo su humanidad, marca la diferencia".

"Sois mi razón de ser"

"Y por último, y ya para finalizar, me vais a permitir que hable de mi familia", comenzaba a finalizar este mensaje por su regreso a las ondas: "Gracias por ser una luz en mitad del túnel. Por no soltarme de la mano ni un momento y ser en todo momento, en todos los instantes, el empuje que he necesitado. Sois mi razón de ser".

Carlos Moreno 'El Pulpo'

Además, tuvo unas palabras especiales para "Laura, mi mujer": "Yo me sigo preguntando de dónde ha salido tú. ¿Cómo puede ser una persona así? ¿Cómo puedes ayudar tanto con tu presencia, con tu mirada, con tu apoyo? Gracias, mi amor".

Carlos Moreno 'El Pulpo' vuelve con energías renovadas, con el corazón lleno, pero, sobre todo, con la certeza de que no hay mejor lugar en el mundo que este programa de radio: "Con vosotros al otro lado para ayudarnos en la travesía de las horas más duras de la radio. Gracias, de verdad. Vamos a seguir como todos los días, Poniendo las Calles".