El Pulpo desvela 'lo que nadie sabe': el cantante que más le sorprendió de fiesta y su 'pillada' en los Grammy

Duerme menos que los búhos, o al menos eso dice, pero es el tipo que más agita la antena cuando se pone delante de un micrófono. Padre orgulloso, alegre y enamorado de su profesión, la radio. Uno no se aburre cuando está a su lado y, se te distraes, él mismo te monta un 'sarao'. Tiene una legión de seguidores que se hace llamar los 'ponedores', es Carlos Moreno 'El Pulpo' y es el presentador del programa Poniendo Las Calles de la Cadena COPE, que se emite de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana.

El comunicador de COPE se ha sincerado en 'Lo que casi nadie sabe' junto Juanan Rubert. Una entrevista en la que Moreno ha hablado de artistas, su vida profesional y su infancia. Para el Pulpo el sábado es el día que más desea llegue: “yo compatibilizo la radio con mi labor de DJ, presentador de eventos o maestro de ceremonias, y el sábado es el día que más necesito, me puedo recrear como padre, marido y responsable de casa. Duermo todo lo que puedo, me encanta salir a hacer la compra, preparar la comida... Es el día también que, si puedo, no me muevo de casa, me gusta la vida tranquila, al margen de lo que parezca que soy”.

Pero, ¿qué le diría el Pulpo al Pulpo de hace 20 años?: “Que siguiese trabajando y se siguiese fijando en la gente que ha triunfado, que no se cortase. Y al de dentro de 20 años le diría si se acuerda de cuando presentaba 'Poniendo las calles', de los ponedores... Son etapas maravillosas, y espero estar haciendo radio en 20 años”.

“Yo desde pequeño siempre me preocupaba de que la gente que estuviese a mi alrededor escuchase la música que yo escuchaba. Cuando vivía con mis padres en Mirasierra ponía los altavoces del salón, les prolongaba los cables, los sacaba a la terraza para que se escuchase fuera. Quería que la gente que pasase por la puerta se preguntase de dónde venía o se pusiese a bailar”, confesaba el comunicador de COPE. Y es que a los padres del Pulpo les gustaba su pasión por la radio, sobre todo desde el 12 de mayo de 1984, cuando le regalaron un radiocasette Sanyo para su habitación: “ahí empecé a grabar radio”.

La pifia en los Grammy

Una de las curiosidades que ha querido comentar el Pulpo ha sido el artículo sin el cual no puede salir a la calle: “Yo no puedo salir en casa sin auriculares, de hecho llevo dos tipos, con cable e inalámbricos, de hecho llevo una power bank porque no se pueden quedar descargados. Yo no puedo no estar escuchando la radio o música, es algo que me pasa desde pequeño”.

Además, ha recordado uno de los momentos 'tierra trágame' de su carrera: el día que le pillaron falseando una entrevista a Jennifer López en los Grammy. Según cuenta Moreno, le enviaron a Los Angeles para cubrir la gala de los premios de la música cuando Javi Nieves le dio paso a la zona de prensa y, ante la falta de artistas, el Pulpo tiró de ingenio y convenció a una mujer de la limpieza para que se hiciese pasar por la cantante, solo que, en el momento de hablar en inglés, lo hizo en español.





El cantante que le sorprendió de fiesta

“Fuera de España tengo ganas de conocer El Cairo, me apetece estar en Egipto, el problema es que ahora no tengo tiempo, es imposible. Tengo 49 palos, le he dado la vuelta a España 6 veces, pero por mi trabajo llego, hago el evento y me vuelvo, no tengo oportunidad de descansar, quiero volver a ciudades en las que he estado, pero con calma”, confesaba el comunicador de COPE.

Además, el Pulpo asegura que la persona que más me ha sorprendido de fiesta es Antonio Orozco. “Hace unas semanas se hablaba de la soledad de Alejandro Sanz, hay pocas personas que le puedan conocer más que yo. Cuando estaba en La Jungla en Cadena100 le pude conocer, un año y medio he viajado por el mundo con él, porque se trataba de contar para España cómo era la vida de Alejandro Sanz en 1998 tras 'Corazón Partío'. A mí me sorprende cuando nos vemos en conciertos de que hemos estado en las duras y en las maduras”, concluye.