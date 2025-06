Louzán, en Tiempo de Juego: "Queremos ampliar las once sedes del Mundial; optan Valencia y Vigo"

¿Qué impresión se lleva del torneo?: Está empezando, hay que ver cómo acaba. El hándicap son las temperaturas, bastante altas por los horarios de los partidos. Me gustaría que los dos equipos españoles estén en la final, o al menos uno de ellos. Tocará hacer balance al final.

¿España podría albergar un torneo así?: No hay muchos países que pudieran albergarlo, hace falta una docena de estadios, y España podría albergar un Mundial de Clubes. España siempre está dispuesta. En los últimos tiempos España no ha organizado nada de FIFA y UEFA y lo vamos a trabajar, se lo merece y tenemos capacidad organizativa. Para promoción de país nos interesa ganarnos la confianza de FIFA y UEFA. Espero que más pronto que tarde, además del Mundial de 2030, organicemos algo más.

¿La final dónde se va a celebrar?: Es una decisión que tiene que tomar la FIFA. Ahora las tres precandidatas son Casablanca, Real Madrid y el campo del Barcelona. España tiene que optar a eso, no me surgen dudas porque tiene la mayor capacidad de la organización del Mundial. Tenemos que organizar las once sedes, podríamos ampliar, optan Valencia y Vigo. Vamos a trabajar para poder tener más. Valencia va a tener el estadio más moderno del Mundial, con 70.000 espectadores, y Balaidos lo pretenden modernizar.

Habrá una restructuración del estamento arbitral, ¿El Madrid cambiará su punto de vista?: Necesitamos actualizarlo y hemos creado una comisión conjunta para la restructuración del sistema arbitral. Les tengo que agradecer a los árbitros su colaboración para la actualización que nos pide la gente y los clubes.