La sorpresa que recibe en directo Carlos Moreno 'El Pulpo' tras su ausencia en la radio por motivos de salud: "Gracias"

Los 'ponedores' han contado los días desde el pasado lunes 8 de julio. Y han pasado unos pocos. En la intimidad de la madrugada, se crean vínculos muy fuertes. La radio es como una buena mariscada y no es lo mismo sin 'El Pulpo'.

Carlos Moreno 'El Pulpo' pasa este miércoles por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Se encuentra animado tras sus meses fuera de las ondas, que se le han hecho eternos, y se encuentra bien. "Mi vida cambia y tengo que seguir haciendo un montón de cosas. Necesitaba estar delante de los micrófonos", le cuenta a Alberto Herrera.

El pasado lunes, el comunicador habló de su ausencia. Recuerda 'El Pulpo' que le da los buenos días a Herrera y 'Pone las Calles' cada día en COPE. Algo que supone un esfuerzo. En el mes de julio, el comunicador sufrió un serio aviso de salud "donde sentí que me decían: 'o paras o te paro'. Y bueno, tras unos días ingresado y muchas pruebas médicas... me dijeron que tenía que parar. Ahora, estoy prácticamente recuperado y mi vida nunca va a volver a ser igual".

'El Pulpo' y Alberto Herrera

'El Pulpo' ha tenido mucho miedo. Lo contó en el minuto 1 de su vuelta a 'Poniendo las Calles'. Habló mucho con Dios "y también me propuse que, si había un retorno, las cosas no podían ser igual. Jamás volverá a ser igual. Estoy animado porque Dios me ha dado una oportunidad".

¿Cómo funcionaba la rutina de 'El Pulpo' antes de ese percance de salud? Su vida era muy complicada pero era "feliz porque afrontaba el programa sin haber dormido. No siempre se duerme bien. Te acuestas muy excitado, con las cosas que tienes que hacer. La radio quita tiempo y hay que invertirle, como mínimo, el tiempo que tenemos en antena. Y, al final, duermes en fascículos".

Carlos Moreno 'El Pulpo'

El comunicador procuraba dormir como 2 horas antes de ponerse ante el micrófono, pero "es verdad que, en la hora valle del programa, estaba prácticamente dormido. Ahora tomamos fruta y parece que surte efecto".

'El Pulpo' también es DJ. Desde hace décadas. Tiene muchos eventos y el horario también es nocturno. Sobre el modo en el que compaginaba ambas profesiones, sacaba el tiempo de donde sea, pero su prioridad siempre era la radio, al margen de todas las cosas que hago.

"El protagonista siempre ha sido la radio. Muchas veces, terminaba de trabajar a las 12 y media de la noche, ir a la radio, hacer el programa y luego tener que dormir por la mañana tras haber hecho el programa en directo. Es completo".

Ahora, se dedica a los compromisos que tenía firmados el año pasado y "presento espectáculos, pincho 15 minutos y ya está. Porque tampoco puedo más. Estoy haciendo ejercicios para recuperarme y lo conseguiré".

La rutina de sueño también la ha cambiado. Herrera le proponía acostarse a las 19h de la tarde, "y te levantas a las 12 y media. Y nunca le hice caso. Es lo mejor. Arrancas a las 2 menos cuarto y la historia funciona. Lo tienes mucho organizado".

El comunicador, en su ingreso, tenía la compañía de la radio. "Tenemos mucha responsabilidad: acompañar a las personas que están solas y le tenemos que sacar una sonrisa", explica Carlos Moreno 'El Pulpo' en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Su forma de ver la vida, desde lo que le ocurrió hace unos meses, ha cambiado radicalmente. "Ahora, si veo a alguien que está haciendo una pirula mientras conduce... es que no tiene ningún sentido ir más allá. Eso queda como algo banal. Lo importante es estar bien".

'El Pulpo', en su vuelta a las ondas, le dedicó unas palabras muy bonitas a su mujer. Le daba las gracias en antena. Y, ahora, es ella la que ha querido sorprenderle.

Laura, que así se llama su chica, relata cómo escuchó en directo la vuelta de 'El Pulpo'. "La llorera fue importante. Me emocionó. Es un amor muy profundo, estoy muy orgullosa de él y de cómo estamos encontrándonos también en el proceso. Ahora está hecho un toro".

Prosigue su discurso que está en un buen proceso pese a las dificultades.

El comunicador agradece a Laura este cariño. Se conocieron en un ascensor y le enamoró su capacidad de conseguir para elaborar un futuro juntos. "Tú me ayudas en todos los procesos de mi vida. Me has ayudado a reunirme con mi hija, a saborear el amor y a ser feliz", dice 'El Pulpo'.

Su mujer dice que "es todo un amor, un corazón. Te amo mucho, cariño. Cómo no voy a estar enamorada de él".

¿y POR QUÉ SE APODA EL PULPO?

Un compañero de Cadena 100 decía que tenía manos para mezclar. Con cuatro o cinco platos a la vez. "Me decían que parecía un Pulpo".

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto.