Llegan a un pueblo de Zamora desde Marruecos y 10 años después su hijo pasa a la historia: "Los vecinos..."

En Vega de Villalobos, una pequeña localidad de Zamora, la vida ha cambiado de forma sorprendente. Este municipio, que ha luchado contra la despoblación durante años, ha recibido una noticia que muchos nunca habrían imaginado: un bebé ha nacido en el pueblo después de casi dos décadas sin que ningún niño viera la luz. Pero esta no es solo la historia de un nacimiento, sino de un cambio de rumbo, de esperanza y de una comunidad que, gracias a la inmigración, ha vuelto a sonreír.

La voz de Carlos Moreno 'El Pulpo' en el programa Poniendo las Calles lo cuenta de manera sencilla, pero emotiva: "Hace casi 20 años que no nace ningún niño en Vega de Villalobos, pero claro, hasta ahora". Estas palabras dan inicio a una historia que podría haberse perdido entre las sombras de la despoblación rural que asola a tantas localidades españolas, pero que, en este caso, marca un punto de inflexión.

Mohamed y Karima, dos jóvenes marroquíes, llegaron a Vega de Villalobos hace casi diez años con la esperanza de una vida mejor. Como muchos inmigrantes, su búsqueda de un futuro próspero les llevó primero a Murcia, pero la oportunidad de trabajo en la ganadería local les permitió dar el salto definitivo hacia este pequeño pueblo de Zamora. Fue allí, en un entorno rodeado de campos y tranquilidad, donde formaron una familia y vieron nacer a su hijo, Ayoub.

Alamy Una madre sujetando la mano de su bebe

La historia de Mohamed y Karima no es solo la de unos inmigrantes que construyen su vida en un lugar ajeno, sino la de una pareja que, al igual que muchos otros, contribuye al renacimiento de un pueblo que lucha por mantenerse vivo. Rebeca Navia, alcaldesa de Vega de Villalobos, no ocultaba su alegría al enterarse del nacimiento de Ayoub: "Los vecinos se han llevado una alegría muy grande al saber que teníamos un vecino más. A mí también me ha hecho muchísima ilusión que después de tantos años tengamos un nacimiento en nuestro municipio", comentaba en la entrevista con El Pulpo.

El impacto de Ayoub en la comunidad

El pequeño Ayoub no es solo un bebé; es un símbolo de esperanza para los habitantes de Vega de Villalobos, que llevan años viendo cómo su pueblo se vacía poco a poco. Con una población actual de solo 92 personas, la llegada de un nuevo vecino, sobre todo un niño, es un acontecimiento que se celebra a lo grande. La despoblación es un problema estructural en muchas zonas rurales de España, y la ausencia de niños puede ser la señal de que, más pronto que tarde, los colegios y otros servicios desaparecerán. Sin embargo, la inmigración y el renacimiento de las comunidades rurales pueden jugar un papel crucial en el mantenimiento de estas localidades.

La alcaldesa Rebeca Navia lo tiene claro: "La vida en Vega de Villalobos es buena y tranquila, aunque la despoblación rural es una realidad. A pesar de eso, sigo creyendo que se pueden crear oportunidades", comentó en el mismo programa. Y la presencia de Mohamed, Karima y Ayoub demuestra que, con el esfuerzo de todos, es posible revitalizar zonas que parecían condenadas al olvido.

Con el nacimiento de Ayoub, Vega de Villalobos no solo gana un nuevo miembro en la comunidad, sino que también pone en marcha un nuevo ciclo. La pareja tiene claro que su hijo crecerá en un lugar tranquilo, ideal para la infancia. "Aquí se vive muy tranquilo y es perfecto para criar a un niño", asegura Mohamed. Y aunque Ayoub empezará su educación en Villalpando, en un centro cercano, los padres están convencidos de que el futuro de su hijo estará ligado a un lugar que, aunque pequeño, les ha dado la oportunidad de construir una nueva vida.

Bebé

Lo cierto es que este pueblo, que llevaba casi 20 años sin conocer la alegría de un nacimiento, se siente como en una verdadera celebración. En palabras de Carlos Moreno 'El Pulpo', "la llegada de Ayoub es un símbolo de la vitalidad que aún queda en estos pequeños rincones de España". Este niño, que pasará a la historia de Vega de Villalobos, ha marcado el inicio de una nueva etapa para el pueblo.