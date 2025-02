El milagro de la vida llega a Vega de Villalobos (Zamora): Primer nacimiento en 18 años

La pequeña localidad zamorana de Vega de Villalobos, con tan solo 91 habitantes en 2024, ha celebrado la llegada de su nuevo vecino, Ayoub, quien se ha convertido en el primer bebé nacido en el municipio en 18 años. Su madre, Karima, una mujer de 36 años originaria de Marruecos, ha cumplido su sueño de ser madre después de un largo y arduo proceso de tratamientos de fertilidad que duró siete años. Ayoub, nacido el 22 de enero de 2025 en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, con un peso de 3.150 gramos, es considerado un “milagro” por sus padres, quienes lucharon incansablemente por alcanzar esta meta.

Un milagro que renueva la esperanza en Vega de Villalobos

El nacimiento de Ayoub ha causado una gran emoción en la localidad, y la noticia se ha difundido rápidamente a través del grupo de WhatsApp del pueblo, donde Karima ha recibido numerosas felicitaciones. “Es un hecho que merece que toquen las campañas”, destacó uno de los vecinos en el mensaje, resaltando la importancia de la llegada de este nuevo miembro al pueblo.

Rebeca Navia, la alcaldesa de Vega de Villalobos, expresó su alegría por este evento tan significativo para la localidad: “Me enorgullece decir que tenemos un nuevo pequeño vecino con nosotros”. Navia destacó que un nacimiento siempre genera felicidad y que la comunidad se siente especialmente afortunada al ser el lugar donde Ayoub ha venido al mundo.

Un camino largo y difícil hacia la maternidad

Karima y su esposo Mohamed han recorrido un largo camino para poder ser padres. La pareja, nacida cerca de Nador, Marruecos, emigró a España en busca de una vida mejor. Tras vivir varios años en Villalobos y Murcia, finalmente se establecieron en Vega de Villalobos, donde Mohamed trabaja en una ganadería desde hace cinco años. Sin embargo, lo que parecía ser un sueño lejano para Karima fue, en realidad, un largo proceso de tratamientos médicos para poder concebir un hijo.

Aunque en un primer intento Karima quedó embarazada, la alegría fue efímera, ya que sufrió un aborto espontáneo a las cinco semanas. La esperanza de ser madre se desvaneció momentáneamente.

Cedida El nueve bebé de Vega de Villalobos

La esperanza renovada: un final feliz después de la lucha

Después de ese difícil revés, la pareja continuó intentándolo. Tras meses de espera, Karima logró concebir. A lo largo de su proceso, Karima ha destacado la “experiencia” y el apoyo recibido por parte de los médicos, quienes finalmente hicieron posible el nacimiento de Ayoub.

Para Karima, este logro representa un sueño hecho realidad, uno que pensaba que nunca alcanzaría. Agradecida por el apoyo constante de su esposo, quien siempre la alentó a no rendirse, Karima refleja la importancia del amor en este proceso tan emocionalmente y físicamente exigente. “Mi marido está siempre conmigo; me decía: ‘no pasa nada’. Y es así: el amor facilita las cosas, pero la sanidad pública me ha dado un sueño”, relata.

La vida en Vega de Villalobos: entre desafíos y satisfacciones

A pesar de que Karima y Mohamed se sienten felices con su nueva vida en Vega de Villalobos, no todo es fácil en este pequeño municipio rural. Aunque Ayoub les ha llenado de alegría, Karima reconoce que no es sencillo vivir en una zona con pocas opciones de trabajo, especialmente para los más jóvenes, y donde los servicios esenciales requieren desplazamientos largos.

Sin embargo, Karima también subraya que la felicidad no depende del lugar donde se viva, sino de encontrar el entorno adecuado. “Uno puede vivir en una gran ciudad y no ser feliz; lo importante es encontrar el lugar para ser feliz”, reflexiona.

Un futuro con esperanza: la familia y el deseo de ampliar la familia

Karima no solo sueña con una vida plena junto a su hijo Ayoub, sino que también desea darle un hermanito o hermanita. Aunque es consciente de las dificultades económicas y de la edad, su anhelo de ver crecer a su familia permanece intacto. “Cuatro no, pero sí un hermano o hermana”, dice con esperanza, lo que podría significar un nuevo vecino en Vega de Villalobos en el futuro cercano.

La llegada de Ayoub, un bebé que simboliza la perseverancia y la esperanza, no solo es motivo de celebración para la familia, sino también para la pequeña comunidad de Vega de Villalobos, que ve en él un signo de renovación y vitalidad para su futuro.