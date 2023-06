El líder y voz de Los Rebujitos en 'Poniendo las Calles': “Quiero mi sitio”

esta es una canción que sabes por qué me gusta y mucho estamos en la Cadena COPE estamos poniendo las calles este viernes gracias por escucharnos canción que nos transmite alegría hoy tenemos artista en este estudio qué bonita canción la radio pues una de las ventajas que tiene trabajar en la radio es que te da oportunidades de conocer a gente a la través de sus composiciones y de sus canciones y es lo que me sucede con el artista que hoy nos ayuda a poner las calles y además los cambios que se han ido produciendo en su carrera invitado te puedo asegurar que comenzó muy joven y Yerai blanco empieza su andadura profesional siendo tan solo un niño formando parte del grupo Los Rebujitos junto a Manuel G Ícaro en el año 2004 publicaron lo que me gusta decir su primer álbum vendieron más de 40000 copias y tuvieron una gira que les llevo por todo a España la verdad que es una exitosa carrera ahora cambia los proyectos pero Yeray ha dicho pulpo yo quiero estar contigo poniendo las calles ya que está madrugando Yeray buenos días muy buenos días aquí estamos poniendo las calles contigo tú no sabes la ilusión que tú no sabes que yo ahora mismo tengo porque estás aquí hay muchos artistas que dicen pulpo pero yo no yo no puedo madrugar tanto merece la pena merece la pena por supuesto esta canción no sé qué pasa pero huele a Tarifa es que ya huele huele a Tarifa en tierra y no sé siempre lo pienso y digo que que hice no queréis que hice ese día en mi cuarto medio y me salió la canción que me salió de una que no vamos a darle una yo creo que tiene que ser importante no orgulloso de Andalucía muy orgulloso al máximo siempre bandera Andalucía a Cádiz y concretamente a Tarifa tarifa como mi madre nació en Tarifa sé entonces por eso yo creo que más cosas muy bonitas no sabes qué tarifa tiene todo tiene campo tiene playa tiene los dos mares que se levante poniente y los el pescado mi padre ha trabajado siempre con el pescado y me he criado lo que es la Lonja y estoy muy trabajadora gente que lo ha conseguido trabajando atracción currante desde que tengo uso de razón en IVA del trabajado en todos los sitios posibles pero siempre al final terminaba trabajando con con el mar mi padre para nada lo que pasa que nos gusta disfrutar y vivir la vida y el tiempo que tengamos libre pues que vivirlo y disfrutarlo reírnos y es que el clima nos invita a ellos que tú tocas una guitarra la primera vez que lanzar mi segundo disco que un manager pero ya no había conocido que Pedro Sánchez me comentó que llega y ponte a componer que yo me componía en aquel tiempo y mi hermana se pide una guitarra por los reyes te la pidió ella no me la pedimos y yo se la pidió por los reyes a con los Reyes le traen una cambiar a Pedro me dijo que compusiera yo yo no sé qué compone son composiciones mía qué barbaridad y tu padre qué es lo que decía porque veía que tú vas creciendo que empezabas a componer que te acercabas a la música y no te decía que estabas un poco chalado que te dedicarás a currar como no no yo siempre he estado apoyándome orgulloso mi madre de un poquito más miedo porque siempre se ha visto como que el mundo de la música oscuro la noche siempre poquito más Mendoza pero que a mi madre y mi padre mi familia siempre han apoyado a muerte maravilla te escucha la radio de vez en cuando no te has puesto la radio claro claro claro claro intento escucharla qué es verdad que me gusta mucho también ponerme mis pero la radio hay que darle que la de fresquito también con vosotros la verdad que gente de verme en la beberme por toda España subir los escenarios todos los sitios lleno de gente la verdad que fue un shock para mí no 14 15 años verme haciendo km no se fue muy bonito y muy pero muy impactante unas perro viejo eh bueno ya espero viejo pero he visto la honestidad de la música en tu semblante tu comportamiento ante la promoción de la música ante bueno Efrén emisora de radio me transmites honestidad agradezco que lo vea no sé yo soy yo soy sencillo y también la con mi canciones voy intento transmitir lo también las producciones en el escenario al final no vengo de Cerio en todos los lados que me cuentes pero vienes con Javi Javi es un guitarrista porque tiene que ser Javi no tiene que ser otro es que es todo Javi primero es mi amigo desde que tenemos 14 años que me lo encontré esperando a grabar su disco en el estudio en San Fernando de San Fernando tenemos mucha audiencia está esperando que todavía madruga con nosotros muchos currantes que están ahora con los pescados con las furgonetas en la lonja sé no pasa nada ahí está con la voz preparada lo que no tengo ni idea es que es lo que van a cantar qué es lo que va a sonar mira te voy a hacer son los besos que se habla de besos también su foto en mi hermana tutú está la música en directo es como se demuestra cuando uno es artista cuando uno es buen músico cuando no sea ni las 6 y aquí estamos poniendo las calles y cantando en directo y a la guitarra digo yo que lo que se ha perdido el mundo del fútbol por haberte dedica toda la música que me lo han chivado ahora que le dije que no que me gustaba más legendario de pero me gustaba muchísimo me gustaba muchísimo más me se me iban los entrenadores a casa de mi madre a tomar café allí para convencerme de que me fuera con su equipo y yo decía que no que jugaba con mi barrio con la Huerta del Rey que para este año histórico través de contrataciones artísticas por toda España el flamenkito el arte andaluz la guitarra estas voces está que ajillo es muy demandado qué planes tienes para dentro de nada comienza la gira de verano soy hecho día de concierto vengo de Barcelona ahora estoy el fin de Jaén tengo muchísimo concierto gracias al universo la verdad pero voy compaginando con la producción del disco también es que enlazamos una gira con otra no me deja no me deja la discográfica no me deja parar los artistas más podéis ofrecer claro que aproveche creo que tengo novia no tengo hijos reconocidos perdón no no no tengo nada no es broma broma es una broma que siempre suelto pero no no tengo tengo amigos mi familia mi hermana y de mamá pero no tengo nada de nadie sentimental ahora mismo igual que a mí y estoy un momento personal muy bueno que creo que por eso estoy también en lo profesional a tope como un día cualquiera y cuando cuando se levanta cómo comienza la jornada cómo te organizas es que no es monotonía no no tengo una rutina depende lo que me vaya dando el día si no hace viento me voy a la playa eso es lo primero ya si hace viento pues ya vamos funcionando de otra manera pero el componer por ejemplo no puede faltar en que hay muchísimos artistas que consideran que su disco no ha salido al mercado no no está sonando en la promoción realmente hasta que no suban en la radio importancia la radio para que suenen las canciones que hay que tú mismo compone le doy muchísima importante muchísima importancia y mi Cristo y me y hay veces que me duele porque no tengo sitio en alguna emisora y hay veces que no lo entiendo te lo digo a ti en confianza tú qué tal la radio y eres un grande te lo digo en confianza pero hay veces que no me dan mi sitio no sé por qué porque digo porque no si hago bonita letra con un buen contenido que transmiten un mensaje bonito una producción elegante y hay radio donde no no me pone y siempre estoy pues lucha por qué me ponga no porque o en las que creo que me tienen que poner pero me pones lo suficiente pellizquito decir qué pena esta canción un concierto en Barcelona o en Madrid sin embargo no logro cenar es en esta emisora nivel nacional aunque funciona así que la plataforma los videoclips funciona muchísimo y le gusta muchísimo a todo el mundo pero después hay gente o personas que deciden que esta canción o tal o tú o tu nombre en concreto no puede estar en este dental radio hablar un poquito de Camarón de la Isla no te digo que alguna foto inspiración te abra o te habrás regalado no le digo de camarón que te digo aparte de Camarón de la Isla que te digo de la isla de San Fernando que aquí mi compañero que es la q para Milá el arte allí allí es que mire levanta una piedra salen tropecientos cantando aquellos allí se respira arte aquello impresionante recomiendo a todo el mundo que vaya a la isla de Fernando y te da una vuelta por allí porque es para enamorarse de aquel sitio tenemos mucho más tiempo pero sí que me gustaría que nos fuésemos una canción y qué es con la que os he recibido una canción ah me parece uno de los pilares de radio cualquier ponedor que ahora mismo me está escuchando sabe que la hemos escuchado montón de veces aquí porque nos inspira nos da mucha alegría y mucho te mismo y es una canción que yo agradezco que se componga y sobre todo que que se dona la humanidad para que la pruebes escuchar cuando tengamos momentos de bajón qué bonito qué bonito todo por esto merece la pena la verdad qué maravilla ahí lo tienes un error menor hay perfecto dulce Yeray rebujitos en directo en poniendo las calles dando las tanto positivismo a través de la música es fundamental corazón