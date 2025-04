Leire Martínez aclara cuál es su relación actual con La Oreja de Van Gogh y lo que esconde su primera canción en solitario

A sus 45 años de edad, Leire Martínez está a las puertas de publicar su primer single en solitario. La que fuera cantante de La Oreja de Van Gogh durante 17 años, ha pasado este miércoles por 'Herrera en COPE' para recordar su infancia, su llegada al grupo y la salida del mismo, de la que ha hablado sin tapujos.

Aunque nació en Rentería, Puente la Reina, en Navarra, es el lugar que la vio crecer y que ahora ha convertido en su hogar: "Me encanta, es mi refugio, ese lugar al que siempre quiero volver. Mi familia materna son todos navarros, toda mi infancia está vinculada a allí. Son mis recuerdos, los que conecto con todo".

uNA INFANCIA MARCADA POR LA SEPARACIÓN DE SUS PADRES

La separación de sus padres, con tan solo cinco años, marcó su infancia. Vivió hasta los 9 con su madre y con 13 decidió quedarse de forma indefinida con su padre. Una experiencia que califica de "terrible" y es que, según asegura, cuando tuvo que decidir, salió a la luz el "a quién quieres más".

"Viví con mi padre, pero nuestra relación se fue complicando. Con 17 años descubro una traición que fue terrible, la convivencia entre nosotros se complica hasta tal punto que decido irme de mi casa. Para entonces había empezado a cantar en orquestas y eso me permitió pagar las facturas", ha relatado a Alberto Herrera.

A nivel de salud, su mayoría de edad fue una etapa complicada en la que recuerda que tuvo depresión: "Al principio no le pones nombre. Hay síntomas, pero lo que me hizo ponerme las pilas e ir al médico fue que mis amigos estaban sufriendo. Un día uno me dijo, no te puedo levantar más. Me dolió mucho, pero menos mal que me obligó a levantarme".

Su llegada a LA OREJA DE VAN GOGH

En 2007, Leire participó en Factor X y tan solo unos meses se convirtió en la vocalista de La Oreja de Van Gogh. Asegura que nunca ha sido demasiado fan de ningún grupo y, de hecho, vio a La Oreja en concierto gracias a unas entradas que le tocaron en un sorteo.

Cuando llega al grupo, recuerda que la situación fue un tanto particular por la salida reciente de Amaia y lo acostumbrado que estaba tanto el grupo como el público a la anterior cantante.

En cuanto al enfrentamiento entre ambas, es sincera: "Sí que ha habido La Oreja de Amaia y la de Leire y eso de alguna manera es enfrentarnos. Es algo que no me gusta, que no comparto. Las seis personas que hemos pasado por ahí formamos parte de la historia del grupo y eso no lo puede negar nadie".

SU SALIDA DEL GRUPO

El 14 de octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh publicaba un comunicado que dio la vuelta al mundo. En él anunciaban la salida de Leire y la propia vocalista no firmaba dichas palabras.

"Yo no me voy, se acaba. Nadie me dijo literalmente, vete, hay formas de que se acaben las cosas. Yo acepto que se acabe porque yo he convivido, sé cual era la temperatura dentro del grupo, sé que pasaba. No es algo de repente, en 17 años han pasado muchas cosas", reconoce en 'Herrera en COPE'.

Ante los rumores de que no tenía ni voz ni voto en el grupo, ella lo desmiente: "Yo siempre he tenido opción a opinar y decir, creo que hay ciertas inercias. Yo llego a un grupo creado, que está en funcionamiento. Con unos roles establecidos y una forma de hacer que yo acepto cuando entro al grupo. Lo que en un momento dado no es una línea rojo, igual con el aprendizaje y los años sí te lo parece y lo empiezas a marcar".

Además, explica que decidió no firmar el comunicado publicado el pasado mes de octubre porque no estaba conforme del todo: "Lo recibí horas antes, no me gustó y comuniqué que no lo iba a firmar".

Ante el posible regreso de Amaia a La Oreja, asegura que "no le importa" y que ella nunca ha sabido si realmente el grupo ha tenido conversaciones con la primera cantante, mientras Leire todavía formaba parte del mismo

"Si se confirma que ella va a volver y que hubo esas conversaciones, me dolería saber que de alguna manera me han hecho la cama. Eso sí lo viviría y lo sentiría como una traición. Si acaba siendo, habrá una parte que me molestará, pero como ya no estoy ahí será una decisión que respetaré y adelante", han sido sus palabras.

Añade que "ahora no tengo ninguna relación con el grupo" y cree que debe pasar más tiempo para retomarla: "Ninguno, ni yo, ni ellos, esperábamos esta reacción del público. Yo no esperaba que con tan poca información se generase tanto debate y tanta reflexión. Todavía no es momento para un acercamiento, aunque espero y supongo que eso llegará".

UN NUEVO PROYECTO EN SOLITARIO

Por último, se ha referido a 'Mi Nombre', el single que publica este viernes y que es su primera canción en solitario tras su salida del grupo: "Para mi están siendo días muy intensos, pero siempre hay mucho más ruido alrededor que acaba agotando. El decidir que mi nombre sea el primer single ha sido intencionado. Sacara el single que sacara, yo sabía que me iban a preguntar por esto.

Esta canción la escribo porque necesito validar un sentimiento. En enero, me cuesta mucho conectar con algo que no sea el dolor a la hora de escribir. Al principio me negaba a hablar constantemente de esto".