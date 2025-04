Javier pasó 100 días en la UCI por un accidente de moto y su decisión marca a muchas familias: "Lo acepté"

La vida de Javier Muñoz cambió radicalmente una mañana cualquiera de 2022. Un accidente de moto le provocó un traumatismo craneoencefálico que lo dejó en coma durante más de 60 días. Pasó 100 días en la UCI, mientras su familia vivía entre la incertidumbre y la esperanza. Cuando despertó, Javier no podía hablar, caminar ni comer sin ayuda. Tuvo que volver a aprenderlo todo desde cero. Hoy, su historia inspira a muchas familias que enfrentan el mismo infierno invisible del daño cerebral adquirido.

“No me pregunté ‘¿por qué a mí?’”, recuerda. “Lo acepté. Y solo pensaba qué podía hacer ese día para salir adelante. Eso me ayudó”. Su actitud fue decisiva. No buscó culpables ni razones; eligió enfocarse en cada pequeño paso de su rehabilitación. Esa forma de afrontar lo que le ocurrió es el pilar sobre el que se asienta ahora la Fundación Vivir Dos Veces, una organización que él mismo ha creado para dar respuestas a otras personas que pasan por situaciones similares.

Del caos a la esperanza

El daño cerebral adquirido no afecta solo al paciente. También sacude de forma brutal a las familias. En el caso de Javier, su entorno tuvo que asumir los costes del transporte diario a los centros de rehabilitación y enfrentarse a un sistema desbordado de burocracia y carente de información clara. “No sabíamos qué centros había, qué tipo de recuperación podía hacer, qué ayudas había… Era un caos”, relata.

fundacionvivirdosveces Miembros de la Fundación Vivir Dos Veces

Para responder a ese vacío, Javier fundó Vivir Dos Veces, un recurso integral que acompaña a pacientes y familias desde el primer momento. Información, orientación psicológica, transporte especializado, alojamiento… Todo lo que a él le faltó en su recuperación ahora está disponible para otros.

“Durante cuatro meses tenía que ir todos los días a rehabilitación. Yo mismo pagaba un transporte especializado. El transporte público no siempre es viable para alguien en estas condiciones”, explica. Hoy, su fundación proporciona ese servicio a quienes lo necesitan. También ha firmado un acuerdo con la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y la Investigación (FUDEPI) para brindar apoyo psicológico a las familias. Porque, como bien señala Silvia Álava, vicepresidenta de FUDEPI: “Los familiares se vuelcan tanto en el cuidado, que a veces se olvidan de sí mismos”.

El poder de la conciencia

El accidente no solo transformó el cuerpo de Javier. También lo transformó por dentro. “Mi mayor cambio ha sido la conciencia”, afirma. “He utilizado todo ese tiempo conmigo mismo para conocerme más. Para estar presente”. Esa evolución interior, esa mirada serena pero valiente ante el dolor, es también parte esencial del mensaje que lanza a través de su fundación.

En España, más de 100.000 personas al año sufren daño cerebral adquirido, según datos de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE). Sin embargo, muchas siguen enfrentándose solas a un sistema que no siempre ofrece soluciones claras ni rápidas.

Javier ya no vive solo para sí. Cada conversación con otras familias es para él una forma de revivir su propio camino, pero también de transformar el dolor en esperanza: “Para mí es durísimo, pero cuando hablo con las familias, noto que esa conversación les da ilusión. Se compensa viendo que genera un impacto positivo”.

fundacionvivirdosveces Javier Muñoz en la Gala 2024 de la Fundación Vivir Dos Veces

Su historia, contada en el programa Poniendo las Calles de Carlos Moreno 'El Pulpo' en Cadena COPE, es un ejemplo real y profundo de cómo se puede vivir dos veces. La primera, por accidente; la segunda, por decisión.

Si conoces a alguien afectado por un daño cerebral o necesitas ayuda, visita https://fundacionvivirdosveces.org/ para más información sobre rehabilitación, apoyo psicológico y recursos prácticos.