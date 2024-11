Fue directivo del Banco Santander 35 años y esta es su predicción sobre el Bitcoin: "Helicópteros sobre Gran Vía"

El ex directivo del Banco Santander, Marcos López Herrador, quien tiene más de 40 años de experiencia en el mundo bancario, compartió con Carlos Moreno 'El Pulpo' sus reflexiones sobre el Bitcoin y el futuro de las criptomonedas. López Herrador, autor de 'La historia de la banca y el dinero', ofreció una mirada crítica sobre el papel de las monedas digitales, aclarando su perspectiva sobre el Bitcoin, un tema que ha captado gran atención sobre todo tras la victoria de Donald Trump.

Carlos Moreno introdujo el tema preguntando sobre el Bitcoin, sugiriendo que, de alguna manera, las criptomonedas eran una versión moderna de lo que en su momento fueron las primeras formas de dinero, que surgieron en civilizaciones antiguas como Mesopotamia. López Herrador, quien ha sido testigo de la evolución del sistema financiero durante cuatro décadas, comenzó a explicar su visión del Bitcoin como una forma de "dinero digital".

Para él, el Bitcoin no es más que una representación de dinero en su forma más abstracta: "No tiene que estar representado por nada, es simplemente información," comentó. A pesar de la falta de un respaldo físico, como el oro en su momento o el papel moneda en la actualidad, López Herrador enfatiza que esto no significa que las criptomonedas carezcan de valor o utilidad. El Bitcoin, al igual que cualquier otro tipo de dinero, tiene la capacidad de adquirir valor a través de la confianza y la aceptación que se le otorga, pero a diferencia del dinero tradicional, no está respaldado por ninguna entidad como un banco central o un gobierno.

Alamy Stock Photo Moneda de criptomoneda Bitcoin acuñada en la mano con una pantalla de operaciones de mercado en el fondo

Uno de los momentos más reveladores de la conversación llegó cuando López Herrador se refirió a la conocida metáfora económica del "helicóptero de dinero", un concepto que hace referencia a la inyección masiva de liquidez por parte de los gobiernos para estimular la economía. Aunque se habla de "dinero cayendo del cielo" de manera figurada, López Herrador dejó claro que aún no ha visto "los helicópteros sobrevolando la Gran Vía".

"Helicópteros sobre Gran Vía"

Esta frase hace referencia a la idea de que, aunque se habla frecuentemente de la creación ilimitada de dinero en el contexto de las políticas monetarias expansivas (como en tiempos de crisis económicas), en la práctica no es tan sencillo ni tan arbitrario como podría parecer.

Para él, la creación de dinero siempre debe estar asociada a una creación de valor real en la economía: "Tú tienes dinero porque has creado riqueza antes en el truque de la vida," comentó López Herrador. Es decir, el dinero, ya sea físico o digital, es un medio para canalizar el valor generado en la economía, que proviene de actividades productivas, de la creación de bienes y servicios.

A lo largo de la conversación, López Herrador destacó que el dinero en su forma más moderna —como el Bitcoin o las monedas digitales de bancos centrales (CBDCs, por sus siglas en inglés)— sigue siendo una manifestación del valor en la economía. Sin embargo, mostró cierto escepticismo respecto al hecho de que las criptomonedas puedan reemplazar el sistema monetario tradicional en su totalidad.

En lugar de ver el Bitcoin como una amenaza para el sistema financiero establecido, López Herrador lo considera una evolución del dinero. No obstante, también expresó dudas sobre la estabilidad de las criptomonedas, señalando que su valor es extremadamente volátil y su adopción global aún está en sus primeras fases. A su juicio, el futuro del dinero podría estar más en la adopción de monedas digitales por parte de los bancos centrales, que ya están experimentando con el concepto de monedas digitales del banco central (CBDC), como una forma más controlada de dinero digital.

su predicción sobre el Bitcoin

Una de las implicaciones más importantes del debate sobre el Bitcoin y las criptomonedas es el posible futuro sin dinero físico. En este sentido, López Herrador cree que las transacciones en efectivo podrían desaparecer eventualmente, pero con la condición de que el sistema financiero se transforme de manera que garantice la confianza y la estabilidad económica. En su opinión, la creación de dinero debe ser un proceso más riguroso y reflexivo, no algo arbitrario o sin un respaldo real en la economía.

"Cuando tú cobras un sueldo, lo haces porque has creado riqueza, no por azar," explicó, sugiriendo que el dinero, ya sea físico o digital, tiene sentido solo cuando está vinculado a una actividad económica productiva. La evolución del dinero, desde sus orígenes en Mesopotamia hasta la era digital, debe seguir siendo un reflejo de esa creación de valor. De lo contrario, el riesgo de caer en la especulación o en burbujas económicas es real.