Un experto genealógico en Casa Real dice en una televisión argentina que "el infante Alfonso era el heredero natural al trono"

El programa Herrera en COPE ha sido testigo de un divertido análisis sobre las últimas informaciones que llegan desde Argentina. Durante la sección 'Maneras de Vivir', los colaboradores Jorge Bustos y María José Navarro han comentado con ironía los rumores emitidos por el programa 'Intrusos', que vinculan sentimentalmente a la ex primera dama Juliana Awada con el rey Felipe VI.

Un 'experto' que no da una

El punto álgido de la tertulia ha llegado al comentar la intervención de un supuesto experto en el árbol genealógico de la Casa Real en la televisión argentina. Según relató Navarro, este experto erró al señalar que "el infante Alfonso era el heredero natural". La afirmación provocó la incredulidad de los colaboradores, que señalaron: "Es que no dan una, no lo tienen claro con el icono de la monarquía".

Jorge Bustos atribuyó el error a los "problemas en una república desde su nacimiento" para entender estas cuestiones, mientras se recordaba que la base del rumor son unas fotos de una visita oficial. Los tertulianos explicaron que 'Intrusos' utilizó imágenes del encuentro de Felipe VI y Juliana Awada con sus respectivas parejas de entonces para alimentar una historia descontextualizada.

El silencio que alimenta el rumor

Finalmente, la conversación derivó hacia la estrategia de la Casa Real española, que no desmiente este tipo de informaciones, a diferencia de la corona británica. Esta política, según bromeó Navarro, da vía libre a la especulación: "No lo van a desmentir, así que todos tranquilos, porque podemos seguir hablando de esto lo que queramos", aseguró entre risas.

La colaboradora concluyó señalando el gran recorrido que está teniendo el tema en el país sudamericano, donde "se están haciendo programas y programas, horas y horas" sobre el asunto a pesar de su aparente inverosimilitud.