Dani vivió una grave neumonía y cambió la vida de su pareja con una propuesta al salir del hospital: "Dejamos el trabajo"

Dani Errantez y María Machado son dos aventureros que decidieron cambiar por completo el rumbo de sus vidas tras una experiencia que, sin duda, los marcó para siempre. Tras unos meses recorriendo el mundo y viviendo miles de aventuras, han regresado a España para compartir su historia. Pero todo comenzó cuando Dani pasó por una difícil experiencia de salud: una grave neumonía que casi le cuesta la vida.

Durante su estancia en el hospital, Dani reflexionó profundamente sobre lo que realmente quería hacer con su vida. En sus momentos de incertidumbre, cuando pensó que no iba a sobrevivir, se dio cuenta de que había cosas que aún le quedaban por hacer: una de ellas era cumplir el sueño de viajar sin prisa por el mundo. Tras salir del hospital, Dani propuso a su pareja María una idea radical: dejarlo todo, abandonar sus trabajos y emprender el viaje de su vida.

"Dejamos el trabajo", le dijo Dani a María, y juntos comenzaron a preparar lo que sería una experiencia inolvidable: un viaje sin billete de vuelta, sin prisas ni compromisos. El primer paso fue planificar su ruta, comprar un mapa y decidir qué lugares querían conocer. No querían viajar por obligación, sino para disfrutar de cada instante, sin la presión de un itinerario riguroso. Así comenzó su aventura.

María Machado y Dani Errántez explican su experiencia en Nepal

Dani y María partieron de España a mediados de abril, haciendo una escala en Grecia, donde pasaron unos días antes de continuar su viaje hacia Asia. A partir de ahí, su recorrido no tuvo límites: Singapur, Indonesia, Vietnam, Camboya, Tailandia, Japón, Corea, Filipinas, Malasia, Laos, Nepal e India. En total, casi un año de viaje que los llevó a vivir experiencias únicas, conocer nuevas culturas y hacer amistades en cada rincón del planeta.

Un viaje de sueños cumplidos

Pero lo que más les marcó durante esta travesía no fueron solo los destinos, sino el modo en que vivieron el viaje. "Lo más importante era viajar sin prisa", explica Dani. El objetivo no era conocer el mayor número de países, sino sumergirse en cada uno de ellos, vivir como locales y disfrutar de lo que realmente les apasionaba. "No queríamos verlo todo, solo lo que realmente nos iba a hacer disfrutar", añade María.

Después de meses recorriendo el mundo, Dani y María regresaron a España. La adaptación no fue fácil: pasaron de la vida libre y sin preocupaciones a la rutina diaria. María recuerda cómo, al principio, fue difícil volver a vestirse con ropa "normal" después de estar tan acostumbrados a la ropa ligera y cómoda que usaron durante su viaje por Asia. Sin embargo, lo que más les impactó al regresar fue la sensación de que, a pesar de la distancia, todo estaba en su lugar: sus familias les esperaban con los brazos abiertos, y, aunque ellos habían cambiado, el mundo seguía girando igual que antes.

Dani, por su parte, no tardó en planear su siguiente aventura. "Me voy dentro de unas horas de nuevo de viaje", dijo con entusiasmo. La pasión por descubrir nuevos lugares y vivir nuevas experiencias sigue siendo una constante en su vida. Este amor por la aventura y la exploración no solo lo ha acompañado en su viaje alrededor del mundo, sino también en su día a día. Su próxima parada: navegar en velero por el Guadalquivir hasta cruzar el Atlántico rumbo al Caribe.

María Machado y Dani Errántez continúan su recorrido por Egipto en la vuelta al mundo

El viaje de Dani y María no solo fue una experiencia de descubrimiento, sino una lección de vida. A través de sus redes sociales, compartieron con sus seguidores los momentos más especiales de su recorrido, desde las paradisíacas islas de Malasia hasta las montañas de Nepal, pasando por los mercados de pescadores de Tokio. Cada imagen, cada vídeo, era un testimonio de su crecimiento personal y de lo que significa vivir plenamente.

El legado de un viaje transformador

"Lo que hemos aprendido es que necesitamos mucho menos de lo que creemos para vivir", explica Dani. Su equipaje era mínimo: solo lo esencial para vivir la aventura de su vida. De hecho, al final del viaje, los recuerdos materiales fueron pocos. "Nos quedamos con lo que vivimos, con las experiencias, las amistades, y la cultura que nos dejaron los países que visitamos", comenta María.

El viaje de Dani y María ha sido un ejemplo claro de cómo un suceso inesperado puede cambiar por completo la vida de una persona. Lo que comenzó como una reflexión durante una enfermedad grave se convirtió en un viaje transformador que los llevó a replantearse su concepto de vida. Hoy, al regresar a España, su historia es un recordatorio de que, a veces, basta con dar el primer paso para cumplir nuestros sueños.