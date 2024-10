¿Qué pasa con tu perro si rompes con tu pareja? Una abogada resuelve las dudas al respecto si ha convivido contigo

Por primera vez en España, un hombre ha sido condenado por estar diez meses sin dejar que su exnovia viera al perro que ambos tenían en custodia compartida. Al final, Marta, así se llama la dueña, ha podido reencontrarse con su mascota.

La pareja tenía un acuerdo verbal para compartir la custodia, pero a principios de 2023 el hombre decidió, sin consultarlo, apropiarse del animal en exclusiva. Entonces Marta, al ver que su pareja no les respetaba o que no respetaba lo acordado, decidió demandarle, como si de un hijo se tratase.

La justicia le ha dado la razón, reconociendo el daño moral que ha sufrido durante ese tiempo. Teniendo en cuenta que cada vez tenemos más perros y tenemos más perros que hijos, incluso, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Lola Fernández, abogada experta en derecho de familia, sobre el tema de las mascotas y las custodias.

Un perro jugando en la hierba

Los perros, uno más de la familia

En cuanto a si los perros están reconocidos como miembros de pleno derecho de las familias, la abogada afirma que "hubo una modificación del Código Civil, por la cual se les consideraba seres sintientes y se asimilaban en el sentido de poder establecerse la guarda y custodia compartida".

Esto se debe, como comenta, a que "el vínculo que se tiene con ellos es un vínculo muy especial". Aunque sí que aclara: "No te voy a decir que sean como los hijos, porque vamos a ser justos y razonables, pero prácticamente se asimilan a los hijos".

Al entrar en juego los sentimientos de apego que sienten tanto el dueño como el animal, Lola Fernández explica que "el hecho de dejar de ver a tu mascota cuando lo decide una de las partes porque sí, pues te supone un grave daño".

¿Qué supone esta condena?

La primera consideración que hace la abogada es: "chapó por la jueza del Juzgado 68 de Primera Instancia de Madrid, porque ha tenido la sensibilidad necesaria para darse cuenta de que, efectivamente, el hecho de no estar durante diez meses (...) es perder una verdadera barbaridad de contacto con él".

Otra apreciación que hace tiene que ver con que "no se puede estar al acuerdo de la buena voluntad de las partes. Todos los acuerdos hay que plasmarlos en convenio y llevarlos al juzgado para que se puedan ejecutar. Entonces no hubiera estado diez meses sin verlo, sino probablemente habría estado mucho menos tiempo porque se habría ejecutado la sentencia".

indemnización y turnos rotatorios

La sentencia, como explica Lola Fernández, "no solamente acepta la indemnización por daños morales, sino que además establece los turnos rotatorios de 15 días para que ambos puedan tener esa custodia compartida".

Foto de archivo Un perro en un coche

Sin embargo, aclara que "normalmente en los convenios reguladores, si se hace de mutuo acuerdo, se establece cómo se quiere llevar a cabo", en referencia a lo que ocurre en otros casos.

Hay personas que a lo mejor no quieren o no pueden tener custodia compartida y lo que sí tienen es un régimen de visitas. Además, también se establece quién se encarga de los gastos del animal.

Y si yo ya tenía a mi mascota antes de conocer a mi pareja, ¿qué ocurre?

La experta comenta que "la vinculación que tiene el animal con esa pareja haría que se hiciese una custodia compartida. Hombre, salvo que la persona que ha llegado a tu vida cuando el perro ya estaba, no lo quiera ya, porque en ese caso, evidentemente, no le puedes obligar a que tenga algo que no quiera".

El factor clave pasa por entender que "si ha convivido contigo y ha estado cuidándole y atendiéndolo en la misma medida que tú. Y hay una vinculación entre ese animal y tu pareja, eso es lo importante, la vinculación que tenga ese animal con tu pareja".