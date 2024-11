Cogen los pedidos de compras por internet devueltos y esto es lo que hacen con ellos: "En Cataluña, País Vasco..."

En la era del comercio electrónico, los paquetes llegan a nuestros hogares como parte de la comodidad de las compras online. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, tras el proceso de entrega, existen un número significativo de paquetes que no se recogen o que son devueltos por diversos motivos. Esta situación ha dado lugar a un fenómeno interesante: empresas que se dedican a revender estos paquetes no reclamados. Una de ellas es Mi Paquete de Misterio, que ha ganado notoriedad por su modelo de negocio peculiar y algo misterioso.

En Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' recibió recientemente la visita de Gregorio, uno de los organizadores de esta empresa, quien explicó cómo funciona su negocio. Gregorio, originario de Toulouse, Francia, relató que comenzaron a operar en Francia, y desde agosto han extendido sus operaciones a España, particularmente en Cataluña, País Vasco y Cantabria.

La respuesta es sencilla: estos paquetes provienen de grandes empresas de mensajería como DHL y Deutsche Post en Alemania, donde se recogen los paquetes devueltos, que han sido reclamados por los compradores o no fueron entregados en el tiempo estipulado. Mi Paquete de Misterio compra estos lotes de paquetes por peso y los revende en España.

Alamy Stock Photo Repartidor en la calle con un montón de cajas en un carrito de mano. No puede ver hacia adelante para ver los paquetes. San Sebastián, España

El modelo de negocio es simple pero efectivo. Los paquetes se venden por peso, lo que significa que los clientes compran una tonelada de paquetes a un precio fijo, y por cada kilo, el coste es de 20 euros. Si alguien solo quiere comprar una pequeña cantidad, también puede hacerlo, ya que 100 gramos cuestan 2 euros.

pedidos de compras por internet devueltos

Según Gregorio, los productos dentro de esos paquetes son variados: desde relojes, zapatos, artículos de cocina hasta dispositivos electrónicos, como cargadores y móviles. Es un "misterio" lo que puede encontrarse dentro, lo que atrae a los curiosos.

Una de las características llamativas de este negocio es la experiencia de compra. Los clientes no solo compran al peso, sino que también pueden interactuar con los paquetes. El sistema de venta es algo inusual: en algunas ciudades, las ventas se organizan en turnos de 7 personas, lo que permite que cada cliente pueda examinar los paquetes antes de decidirse.

Los compradores tantean las cajas, las agitan para escuchar su sonido y, en algunos casos, las pesan manualmente para tratar de adivinar lo que contienen.

Alamy Stock Photo Plaza principal Placa de la Vila en la colina fortaleza de la ciudad medieval de Begur, cerca de la Costa Brava en Cataluña, España

Este tipo de comercio ha captado la atención de muchas personas que buscan una experiencia de compra única, al mismo tiempo que obtienen productos que, de otro modo, podrían haber sido descartados o simplemente no reclamados. Además, el negocio no solo aprovecha los paquetes no entregados, sino que genera una atmósfera de misterio y emoción, lo que aumenta su atractivo.

"En Cataluña, País Vasco..."

Así, Mi Paquete de Misterio sigue recorriendo diversas ciudades españolas, llevando consigo toneladas de paquetes que, aunque en su mayoría contienen artículos de consumo cotidiano, también pueden sorprender a los compradores con objetos de mayor valor.

Este modelo refleja cómo, en la era del comercio electrónico, incluso los paquetes devueltos pueden convertirse en una oportunidad de negocio inesperada.