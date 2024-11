El producto muy solicitado en el Black Friday que, si se instala mal, puede ser peligroso: "Cuidado al conectarlo al WiFi"

Como todos los años, este 2024 arranca la campaña de compras navideñas con el Black Friday, este viernes día 29. Luego vendrán el Cibermonday, las navidades, la semana de reyes… Pero, según la encuesta anual que realiza la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque este año gastaremos menos, siguen prevaleciendo las compras online, sobre todo de tecnología y como todos los años, ahí están esperando los ciberestafadores.

¿En qué, y cómo nos vamos a gastar el dinero este año? ¿Qué productos tecnológicos son los más demandados en estas fechas? ¿Con qué debemos ser cuidadosos en nuestras compras online?

Menos compras en Black Friday: ¿Por qué?

Y es que, según explica el consultor tecnológico de empresas como Kyndryl, Mario Yáñez, este 2024 se está frenando la moda de las compras anticipadas como éstas del Black Friday. El gasto medio en 2023 fue de 237€ y según la OCU, este año será de unos 200€ (un 16% menos). “Comparando las previsiones de gasto de la pasada campaña con las actuales, son menores, pero también el número de consumidores que piensan comprar”, explica el divulgador tecnológico en La Linterna.

El año pasado el 84% de los encuestados decían comprar algo, este año no llega al 76%. Las razones: que no necesitan nada, que la situación financiera no lo permite o que los precios son muy elevados.

Qué se compra en el Black Friday

Tanto ropa y calzado como complementos son los productos más deseados en Black Friday porque, precisamente, son las partidas que más han subido el mes pasado, según los datos del IPC, por lo que “son los que se espera que tengan más descuentos”. Y, claramente, les siguen de cerca los productos de electrónica e informática: ordenador, móvil, consolas, una tele, un smartwatch u otros gadgets de moda.

“También los pequeños electrodomésticos (robots, aspiradores, cafeteras...) están entre los productos que más interés suscitan”, añade Yáñez. Eso sí, en lo que se refiere a qué artículos concretos, parece que hay cierta tendencia a los productos de seguridad en casa: cerraduras inteligentes, alarmas por internet, videocámaras, sensores de movimiento, sonido, etc. Así como los robots: desde el robot-aspirador hasta los asistentes inteligentes.

“Pero cuidado con estos dispositivos, sobre todo si se pueden conectar a nuestra WiFi y por tanto tener conexión a internet”. Aclara Yáñez que hay que cuidar su instalación y su configuración cuando entran en casa, “pues podrían convertirse en espías voluntaria o involuntariamente”.

Los riesgos de las compras online

Pero, ¿cómo podemos distinguir las oferta reales y descuentos de las estafas y los timos? Según muchos analistas, casi el 60% de productos no bajan de precio e incluso algunos suben. No todo está en oferta y además las rebajas, aunque pueden alcanzar descuentos del 20% o el 30%, nunca son del 90%. “El primer consejo que podríamos dar es usar los comparadores de precio, como Google Shopping o Kelkoo”, señala Yáñez.

Pero, ¿para qué? “Para verificar que efectivamente el producto es original y que la oferta es interesante y no dejarnos llevar nunca por anuncios o correos que recibamos que pueden ser una estafa”, concluye el consultor de Kyndryl.

Y además del precio, ¿cómo podemos ver si es una buena oferta o no? Yáñez advierte en La Linterna que hay que tener especial ojo a los anuncios-oferta de empresas desconocidas en redes sociales como Pinterest, Facebook o TikTok. De nuevo insiste en la recomendación de usar “sólo tiendas online reconocidas y si no estamos seguros hay páginas en internet que tienen listas negras de comercios o páginas web falsas”. “Es conveniente consultar la web del INCIBE, o la Asociación de Internautas, por ejemplo”.

¿Más seguro Bizum o tarjeta?

Lo último que hay que tener en cuenta este Black Friday y elemento clave es la pasarela de pagos que nos aparece en pantalla. “No vale con que aparezca el logotipo de VISA, Mastercard o Paypal solamente”, avisa Yáñez. Así, asegura que debemos comprobar que la dirección de internet empieza por https y que al lado de estas letras aparece un candado cerrado. “En esta página, lo que se llama un datáfono virtual, debemos estar atentos a la información que nos solicitan para completar el pago”.

Así, si es posible, mejor pagar con tarjetas que con transferencias o bizums, explica el experto en tecnologías. Además, recomienda usar tarjetas virtuales de prepago o medios de pago digitales como Paypal. “Y lo de siempre, a la hora de pagar, mucho cuidado con los datos que proporcionamos: solo el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el código CVV. Si nos piden cualquier otra cosa (como el PIN que usamos en el cajero) no seguir con esa compra, es muy posible que sea una página fraudulenta”.