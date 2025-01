Carlos Herrera no se pone una prenda de ropa en invierno, al contrario que todo el mundo: "Es insoportable"

Carlos Herrera, el director del programa Herrera en COPE, es conocido por sus opiniones directas y su estilo inconfundible, tanto en lo que respecta a la actualidad política como a sus hábitos personales. Sin embargo, en una reciente conversación con Carlos Moreno 'El Pulpo', el veterano periodista ha dejado claro que su actitud hacia las prendas de invierno es bastante particular y difiere completamente de lo que se espera de la mayoría de los españoles.

En una charla distendida en el programa Poniendo las Calles el pasado 7 de enero de 2025, Herrera sorprendió al público al declarar que no siente que haya llegado el frío, a pesar de que Europa está bajo una ola de bajas temperaturas.

"Yo sigo diciendo que no... que no ha llegado el frío todavía a España", dijo, desafiando la sensación térmica que experimentan la mayoría de los ciudadanos en este inicio de año. Para él, la ola de frío parece una mera "sensación" que aún no ha tenido su impacto real en el país.

Carlos Herrera

Pero el tema que realmente llamó la atención fue su relación con la ropa de invierno. En un intercambio revelador con 'El Pulpo', Carlos Herrera confesó que, a pesar de las bajas temperaturas, él no siente la necesidad de ponerse más capas de ropa. "Llevo eso y una americana, y ya está", aseguró, mostrando que su atuendo invernal parece ser sorprendentemente ligero para la estación que vivimos. Esta declaración fue recibida con incredulidad por su compañero, quien le recordó la costumbre generalizada de vestir camisetas térmicas en invierno.

La polémica con las camisetas térmicas

La camiseta térmica, esa prenda esencial para quienes no soportan el frío, fue otro tema de discusión. Mientras muchos recurren a ellas para afrontar los días gélidos, Herrera no parece ser fan de esta solución práctica. El director de COPE destacó un detalle poco común que puede ser muy familiar para aquellos que las usan.

"La camiseta técnica tiene un solo problema. Que como entres en un ambiente cálido de una oficina, de lo que sea, y esté un poquito pasada de vuelta la calefacción, tienes que ir al baño y quítártela", comentó. Para Herrera, el dilema de ponerse y quitarse la camiseta térmica en medio de una jornada laboral es "insoportable", ya que la sensación de calor al entrar en un ambiente cerrado se convierte en un pequeño suplicio.

A pesar de estas consideraciones, no todo fue negativo hacia las camisetas térmicas. En su estilo directo, 'El Pulpo' no tardó en añadir otro inconveniente a las camisetas térmicas: "Coge olor enseguida", dijo. Herrera, con su característica chispa, respondió a su compañero con una risa cómplice: "A ver, si eres un cerdo es más problemático además". Una broma que no hizo sino reforzar la idea de que no todo el mundo está dispuesto a lidiar con las complicaciones de este tipo de prendas.

Carlos Herrera

Para los que consideran que el frío es un factor ineludible en la vida diaria durante los meses de invierno, las palabras de Herrera pueden parecer una excentricidad. Pero, en su lógica, parece que el famoso periodista no está dispuesto a someterse a las mismas incomodidades que la mayoría de las personas.

Carlos Herrera no se pone una prenda de ropa

Su rechazo a las prendas como las camisetas térmicas puede entenderse como una extensión de su carácter, que siempre ha buscado ir a contracorriente de las normas establecidas. Para él, el frío es solo un estado transitorio, algo que se puede esquivar con una americana y, si es necesario, un poco de valor.

Es indiscutible que la postura de Carlos Herrera sobre la moda invernal puede generar debate, pero no cabe duda de que lo suyo es una cuestión de comodidad personal. Mientras otros se preparan para resistir las bajas temperaturas con ropa térmica, bufandas y guantes, el periodista parece tener claro que el frío es algo con lo que no es necesario complicarse demasiado, siempre y cuando se pueda soportar.