Ana ve lo que hace su abuelo de Málaga con párkinson y le da una lección con su decisión: "Lo mejor es que abandonemos"

En la vida, no todas las metas se cruzan al ritmo de un cronómetro ni todas las victorias brillan en forma de medalla. Algunas se celebran en silencio, entre lágrimas, abrazos y recuerdos. Así es la historia de Paco, Lupe y Ana: abuelo, hija y nieta, unidos por una experiencia que trasciende lo deportivo. Ellos son la familia Arévalo, muy conocida en Málaga, y protagonistas de una hazaña que emociona.

A sus 81 años y con párkinson en grado dos, Paco decidió participar por decimocuarta vez en los 101 kilómetros de la Serranía de Ronda, una durísima prueba organizada por La Legión que exige recorrer caminos, sendas y pistas de montaña en menos de 24 horas. "Yo padezco párkinson desde hace seis años. Y yo creo que esto le convendría mucho a las personas que tienen cosas neurológicas, porque el deporte atrasa mucho la dificultad de las neuronas", explicó Paco en el programa Poniendo las Calles de Carlos Moreno 'El Pulpo', en COPE.

Paco es un veterano del deporte: ha jugado al fútbol, montado en bicicleta y, desde 2006, convertido en habitual de esta prueba legionaria. Pero lo que hace especial esta edición no son los kilómetros recorridos, sino quiénes lo acompañaban: su hija Lupe, que se estrenó en 2017, y su nieta Ana, que debutaba este año con 24 años. Tres generaciones avanzando juntas, paso a paso, en una carrera donde el tiempo importa menos que el vínculo.

Cedida Paco, junto a su hija y su nieta al terminar los 101 de Ronda

"Eso es lo más grande que me ha pasado", confesaba Paco, emocionado, sobre la experiencia de compartir ruta con su nieta. "La preocupación… Sobre todo la niña, la chica: ‘Abuelo, ¿has bebido? Abuelo, ¿has comido?’ Vaya, es inenarrable."

La lección que nadie esperaba

Todo iba según lo previsto hasta que, en el kilómetro 75, Paco sufrió una caída. El esfuerzo acumulado, el terreno abrupto y su enfermedad hicieron temer lo peor. Fue entonces cuando Ana, que no dejaba de vigilar a su abuelo durante la ruta, tomó una decisión difícil: “Yo creo que es mejor que, a lo mejor, abandonemos para que a mi abuelo se le cure bien la herida.” Sin embargo, Paco, con discreción y coraje, se levantó. No se quejó. No dudó. Y siguió.

“Flipaba con mi abuelo. Para mí fue como una lección de vida: te puedes no levantar, o levantarte. Y él se levantó. Y siguió, siguió, siguió…”, relató Ana.

Ese momento, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el corazón de la historia. Una nieta que aprende en carne viva lo que significa la perseverancia. Una hija que recuerda por qué corre. Un abuelo que, sin proponérselo, da una lección de vida con cada paso.

Los tres llegaron juntos a la meta, fundiéndose en un abrazo inolvidable tras 23 horas y 58 minutos de esfuerzo y emoción. Lupe lo resumió de forma clara: "El compartir en familia… eso no tiene precio. Pero si terminas, es como que ya la medalla de oro es el broche final".

Paco no solo desafió su edad o su diagnóstico. Demostró que, cuando se hace en familia, el esfuerzo compartido es más llevadero y los recuerdos más intensos. Su historia demuestra que el deporte también puede ser medicina, como también reivindican diversas asociaciones que promueven el ejercicio físico en pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

Hoy, Paco, Lupe y Ana nos recuerdan que hay retos que no se conquistan con velocidad, sino con amor, coraje y legado. Porque sí, hay carreras que no se miden en kilómetros, sino en recuerdos. Y esta, sin duda, es una de ellas.