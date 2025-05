Una vecina de Vigo se sube a un avión por primera vez con 88 años y ocurre algo que no se esperaba: "Nunca había..."

Mari Carmen tiene 88 años y hasta hace unos días no había subido jamás a un avión. "Quería ir a Roma, más nada, por el avión", confesaba con una sonrisa que traspasa las ondas de radio. Esta vecina de Vigo ha vivido una experiencia única que parecía inalcanzable, y lo ha hecho gracias a la Fundación Adopta un Abuelo, una iniciativa que trabaja para crear lazos de compañía entre personas jóvenes y personas mayores.

El viaje no fue improvisado. Todo se preparó con mimo y cuidado, desde el traslado de Mari Carmen desde su casa hasta el alojamiento en Italia. Allí, acompañada por Rosy Hernández, terapeuta de la fundación, no solo conoció el Coliseo y el Vaticano, sino que bautizó con ternura a la Fontana di Trevi como "la fuente del deseo". Para Mari Carmen, la emoción no estaba solo en el destino: "Me encantó la experiencia. Para mí fue maravilloso".

Un sueño hecho realidad

Rosy, testigo de cada paso durante esos días, describe a Mari Carmen como una mujer incansable. “Iba muy nerviosa al principio, pero enseguida se quedó tranquila en el avión. La cosa es que no quería parar. Ahora la llamamos Carmen 4x4, porque era difícil seguirle el ritmo”, contaba entre risas.

Alamy Stock Photo Horizonte de la ciudad de Roma al atardecer, Roma

Lo que parecía solo un viaje, se convirtió en una vivencia transformadora. “Dormimos la siesta juntas, nos levantamos juntas, íbamos a dar paseos… se creó una especie de piña”, añade Rosy. Más allá de los monumentos, fue la compañía y la amistad lo que dio verdadero valor al viaje.

La historia de Mari Carmen no es un caso aislado. Desde su creación, la Fundación Adopta un Abuelo ha acompañado a miles de mayores para que no se sientan solos y puedan cumplir deseos que parecían ya olvidados. Según explica Paula Baiocco, del equipo de Recursos Humanos, “cumplimos distintos sueños —como en este caso el de Carmen— y también hacemos equipos de voluntarios que realizan talleres, manualidades…”.

Con más de 14.000 voluntarios y presencia internacional, la fundación también apuesta por el acompañamiento digital, permitiendo que la compañía llegue incluso a quienes no pueden salir de casa. Su lema, crear lazos entre generaciones, cobra vida en cada viaje, cada llamada y cada conversación entre un voluntario y un abuelo.

La labor de Adopta un Abuelo

Soledad, hija de Mari Carmen, se muestra agradecida. “Hacen una labor increíble. Porque personas así como mi madre, que no han viajado nunca… para ella ha sido increíble. Y para mí también. Verla tan ilusionada fue muy emocionante”.

Alamy Stock Photo Vista de la calle del centro de Roma

Desde programas como Poniendo las Calles de la Cadena COPE, historias como la de Mari Carmen se dan a conocer para demostrar que nunca es tarde para cumplir un sueño. Como decía Carlos Moreno 'El Pulpo': “La historia de Mari Carmen ha sido como un cuento. Porque ha visto el Coliseo, ha visitado el Vaticano y ha comido por el Trastevere”.

Porque la vida sigue teniendo sentido cuando se vive con ilusión, compañía y nuevos horizontes, incluso a los 88 años. Y porque hay fundaciones y personas dispuestas a hacer que todo eso ocurra. Como en Roma, donde una vecina de Vigo encontró, entre calles empedradas y fuentes de deseos, el vuelo que llevaba toda una vida esperando.