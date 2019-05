Imagínate que vas en el metro y de repente aparece unas dos o tres personas con la misma camiseta negra corriendo detrás de otra persona y gritando. Pues esto es lo que ocurre todos o casi todos los días en Barcelona, mientras el metro está abierto. De repente suena la alarma antirrobos del metro de Barcelona. Señalándoles con el dedo y tocando el silbato es cómo ahuyentan a los ladrones más frecuentes… y lo hacen un grupo de ciudadanos que va patrullando por el subterráneo de la ciudad condal.

Les dejan en ridículo delante de todo el metro. Su objetivo es endurecer la ley y alejar a carteristas. Mery Peña, una de las integrantes de la patrulla, ha contado este viernes en 'Mediodía COPE' cómo se organizan. El grupo de patrulla se llama roar, que significa “rugir” en inglés, y son quienes están trayendo muchos dolores de cabeza a los carteristas del metro de Barcelona ¿Cómo reaccionan los ladrones cuando se dan estas situaciones? “Algunos de los ladrones se sienten orgullosos y nos sonríen y nos saludan. Otros se ponen un poquito más molestos, insultan y te empiezan a escupir. Son distintas reacciones”, ha contado.

Recordemos que el 60% de los delitos que se comenten en Barcelona son hurtos. Mery y Roger, su pareja, fueron quienes tuvieron la idea hace un par de años de desarrollar esta iniciativa: “La idea es que las patrullas sean absolutamente pacíficas. Nosotros no estamos aquí ni para hacer el trabajo de los guardias de seguridad ni estamos para hacer el trabajo de la policía porque no nos corresponde. No tenemos un entrenamiento y esa no es nuestra idea. Pero sí que queremos hacer un ejercicio de alertar, de hacer presencia, de advertir y sobre todo prevenir el robo”, ha dicho.

Pero, ¿cómo saben quiénes son carteristas y quién no? Pues al final es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y pasar tanto tiempo allí hace que algunos de los carteristas ya sean hasta famosos para la patrulla. La gente de la ciudad ya los conoce como los “Ángeles de Barcelona” y este grupo lo forma a día de hoy 30 personas. Hacen turnos para patrullar, de tal forma que el metro esté vigilado todo el tiempo que permanece abierto. Y dejan claro que no intentan hacer la función de la policía o guardias de seguridad.

Pero no todo el mundo puede estar en la patrulla. Los integrantes tienen que tener unos requisitos mínimos para formar parte del grupo o hacer una formación antes de entrar a las patrullas. Así es como un grupo de ciudadanos se dedica a velar por la seguridad de Barcelona, su ciudad. El grupo ROAR seguirá patrullando las líneas de metro, vagones y andenes para proteger nuestras carteras. Así que no te sorprendas si se encuentras a alguno de ellos.

Aunque nunca nos cansamos de decir que por muy loable e incluso entendible que sean medidas de este tipo, la Policía recuerda que nadie se debe tomar la justicia por su mano. Que las tareas de seguridad es una función exclusiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.