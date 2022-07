La viruela del mono registra más de 16.000 casos en 75 países del mundo y cinco fallecidos

Según la OMS, esta viruela cumple con los requisitos necesarios para esa emergencia. Sobre todo teniendo en cuenta la rapidez con la que se ha extendido por el mundo, desde que apareció el primer caso en Europa – en el Reino Unido, concretamente- el pasado mes de mayo. De hecho, han declarado el riesgo de la viruela del mono'moderado' a nivel mundialy 'alto' en la región europea.

Y ahora mismo, España, es el país del mundo con más casos registrados, más de 3.000. Además, las notificaciones de nuevos contagios no dejan de aumentar. Rafael Toledo, catedrático en parasitología de la Universidad de Valencia ha dicho hoy en Mediodía COPE que “puede ser precipitado. Hacer una declaración de este tipo es muy sensible con las enfermedades infecciosas a raíz de la pandemia. Se puede percibir una situación similar a la de la COVID, cuando no es así”.

Por el contrario, piensa que “implica poco la declaración pero hay que tomar unas medidas preventivas”. Con el coronavirus había muchas dudas, y ante una nueva transmisión, vuelve a surgir la incertidumbre. “Se desconocen bastantes cosas. No habíamos vivido brotes fuera de África salvo en Estados Unidos en 2017. Pero con los datos se puede intuir que se requiere contacto directo o estrecho y prolongado. La relación sexual lo implica y facilita que se pueda transmitir”.