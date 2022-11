Vicente Cárcel: "Pío XII salvó a miles de judíos en Italia y en el resto del mundo"

Eugenio Pachelli fue una de las figuras icónicas del siglo pasado. Es más conocido por el nombre que escogió en 1939: el papa Pío XII. A él le tocó enfrentarse a una de las épocas más oscuras de la historia reciente: el ascenso del nazismo y el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. Pero la figura de Pío XII no se puede reducir a esa época negra de la historia reciente. También fue un Papa que continuó desarrollando la Doctrina Social de la Iglesia, en línea con sus predecesores a través de encíclicas, utilizando especialmente la radio para transmitir sus mensajes. Y, además, ha sido el último Papa en proclamar un dogma: el de la Asunción.

Algunos han intentado ligar la figura de Pío XII con el nazismo y, en especial, con la persecución y la matanza indiscriminada de judíos, lo que después sería conocido como el Holocausto. Durante años, desde ciertos sectores se le acusó de haber, cuanto menos, mirado hacia otro lado mientras los nazis acababan con gran parte de la población judía de Europa y, en especial, de Roma, la ciudad donde el Papa vive.

"Esta leyenda nace en 1963 cuando pasan 5 años de la muerte del Papa, cuando el papa ya no puede defenderse de las calumnias que se lanzaron sobre él", ha dicho el sacerdote Vicente Cárcel, que acaba de publicar el libro 'Pío XII: El Papa defensor y salvador de los judíos'. "El papa había sido un tremendo anticomunista porque la Unión Soviética había iniciado una persecución y la reacción fue la creación de esta leyenda negra que es totalmente falsa porque el Papa, en realidad, salvó a miles de judíos en Italia y el resto del mundo".

Por suerte, la apertura de la sección de los Archivos Secretos Vaticanos relativos a su pontificado, en 2020, ha permitido que los investigadores buceen en los documentos que demuestran que Pío XII no solo no colaboró con el régimen nazi si no que, además, hizo todo lo que estuvo en su mano para salvar a todas las personas que pudo. Es la tesis que defiende el sacerdote Vicente Cárcel en el libro 'Pío XII (1939-1958): El Papa defensor y salvador de los judíos'.