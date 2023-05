Una vecina de Barcelona compra su vestido de novia y la decisión de la tienda le lleva a perder 700 euros

Tal y como te contamos en COPE, en 2022 se oficializaron en España hasta 189.000 enlaces, según la Asociación de Profesionales de Bodas. Detrás de cada número, hay una serie de preparativos para que todo salga a la perfección. Desde el viaje de novios, el banquete, la lista de invitados, etc. Sin embargo, a la protagonista de esta historia sufrió un percance con uno de los detalles clave de cualquier boda: su vestido.

Ivet se casa este próximo mes de septiembre, aunque ya empezó a planificar la boda semanas después de comprometerse el verano pasado. Sumergida en la búsqueda del vestido, acudió a la tienda de Jose Coco en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). "En septiembre de 2022 me fui a probar varios vestidos y me enamoré de uno bueno, mira tuvo", contó.

Pagó una señal de 712 euros. En enero estaba previsto que le hicieran una prueba para terminar los últimos retoques, pero llegó este mes y no la llamaron. A principios de febrero, volvió a llamar y les dijo que "estaban muy liados con el tema del Carnaval y demás y que me dirían algo en breves". Volvió a llamar más tarde y la tienda le comentó que estaban muy ocupados con las bodas de marzo, confirmando que Ivet tendría este vestido para final de este mes.

Sin embargo, ocurrió un giro de guion en el mes de abril cuando su madre para por la tienda. "Me llama diciéndome que se ha encontrado la tienda cerrada y vacía con un cartel fuera colgado que ponía cerrado por cese de actividad. En ese momento me puse bastante nerviosa", relató. Ivet trató de contactar con ellos, pero no recibió respuesta.

Sin embargo, Ivet insistió un par de días más y obtuvo una respuesta. "Me contestan que sí que tienen en mente mi vestido, pero que todavía no ha llegado". En esa conversación, la protagonista de esta historia preguntó si se habían traspasado o habían cerrado, pero "esos mensajes ya ni siquiera les llegaron. Se quitaron la cuenta de Instagram, eliminaron también su página web y el teléfono cuando llamabas ya no daba señal" aseguró Ivet.

Frente a esta situación, esta prometida reinició su búsqueda y lo consiguió: a día de hoy tiene vestido gracias una tienda que le ha ayudado en todo. No obstante, no es la única novia que ha pasado por esta situación. Más 50 personas más se vieron afectadas por el cierre de esta tienda. Los afectados crearon una plataforma a través de redes sociales para denunciar de forma conjunta. Cada vez más personas se van sumando al grupo

Sin vestido y sin dinero, ¿qué se puede hacer?

Tal y como te hemos contado en 'Mediodía COPE' de la mano de Pilar García Muñiz. Para reclamar lo primero es que no debemos de tirar el ticket o los reguardos, ya que es la prueba que demostrar el pago. También el producto se puede reclamar al fabricante, pero se puede complicar si el negocio está en concurso de acreedores. Si ocurre esto, hay que estar atento al Boletín Oficial del Estado. Cuando se publica el concurso aparece un correo electrónico donde el afectado puede comunicar la deuda al administrador. Muchas veces los consumidores cobran después de la administración, por lo que en la mayoría de casos no se obtiene resultado.

También se puede acudir a las oficinas de consumo. Se puede presentar un escrito y una firma del reclamante para pedir una solución. Se recomienda unirse a grupos de afectados o llamar a las asociaciones de consumidores para crear mayor presión.

Asimismo, podemos reclamar por la vía judicial. Se realiza a través de la vía civil con la presentación de una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia. Será obligatorio contratar a un abogado y a un procurador salvo que hablemos de una cantidad inferior a 2.000 euros. Si es este el escenario, no será necesario.