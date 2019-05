Una kioskera vendía drogas en su puesto a menores de edad en un pueblo de Valencia

Imagínate que empiezas a ver comportamientos fuera de lo normal en tu hijo. Algo ha cambiado, no es como es normalmente. No lo entiendes y un día, entre sus cosas, encuentras algo que parece un kit. Contiene un chicle, papel de fumar, un cigarro y hachís. Estamos hablando de niños de entre 13 y 18 años.

Pues esto ha pasado en Puzol, en Valencia. Un padre se encontró uno de estos kits y tras hablar mucho con su hijo consiguió que le contara de dónde salí ese kit. Presuntamente, de un kiosko que no era muy conocido. Apenas llevaba abierto seis meses. Y ahí, entre chuches, refrescos y cromos de fútbol les vendían también drogas.

En ese momento el padre lo puso en conocimiento de la Policía Local, que inmediatamente empezó una investigación. Lo que descubrieron fue que Verónica, como se llama la kioskera, vendía estos paquetes. Los precios oscilaban entre los 3 y los 20 euros. En Mediodía COPE hemos hablado este jueves con una vecina de la zona. Se llama Pilar, tiene un restaurante cerca, y nos comenta que ha podido hablar con la dueña del kiosko. Dice que ella lo niega todo. "Nos comenta que era para su propio uso", ha asegurado.

El kiosko está cerca en la avenida de la Font de Mora. Es una zona muy concurrida con un parque acuden niños y adultos. Hay muchos comercios. "Yo he llegado a ir con mi sobrina y hemos comprado juntas ahí y no he visto nada raro", ha dicho.

Verónica es una mujer conocida en este pueblo a 25 kilómetros de Valencia. Los vecinos con los que hemos hablado nos explican que se conocen todos. Y por esa razón tienen ubicada a Verónica a quien Pilar define como una persona introvertida de las que solo puede "decir cosas buenas".

Las sospechas sobre ese kiosko comenzaron a saltar cuando al llegar el fin de semana el establecimiento quedaba abierto hasta bien tarde, más allá de la medianoche aunque lo explicaban con la venta de tabaco. La Policia local y la Guardia Civil siguen investigando. Los agentes montaron un dispositivo de vigilancia donde seguían a jóvenes y les pillaban in fraganti con el kit. De momento pese a ser detenida en un primer momento Verónica ha sido puesta en libertad y habrá que esperar a que continúe la investigación.