Una familia siria recibe un regalo inesperado con el que vivirá durante un año

En Akkar, en el Líbano hay una zona de refugiados donde vive una familia siria. Llegaron allí hace 6 años huyendo de la guerra.

La situación en su pueblo era muy difícil y el pueblo estaba destrozado. La mayoría de personas que vivían allí se vieron obligados a irse. Cruzaron la frontera entre Siria y Líbano andando. Llegaron allí sin nada, literalmente nada y sobreviven a día de hoy por la ayuda humanitaria de ONG locales e internacionales.

En la familia son 6 personas: el padre, la madre y 4 niños pequeños, que van al colegio que han montado las ONGs para aprender a leer y escribir. La madre era profesora en uno de estos colegios, pero ahora ya no trabaja más porque en el Líbano la situación es muy complicada. En estos momentos están pasando una crisis económica y la ayuda humanitaria se ha complicado, así que prácticamente no están recibiendo nada.

Pagar el alquiler para ellos, que son entre 100 y 200 euros es un esfuerzo titánico. Sin embargo hoy, sin saberlo, van a tener un regalo que les puede solucionar alguna de sus preocupaciones al menos durante un año.

Para hablar de ese regalo tenemos que dar un salto en el mapa y situarnos en una casa en Bruselas. Allí vive Consuelo Serrano. Hoy es su cumpleaños. Cumple 27 primaveras. Cuando se acercaba su cumpleaños, viendo que ella no precisaba nada empezó a pensar en que podría enfocar el regalo de una manera diferente y, en vez de recibirlo ella, que lo recibiera otra persona que realmente lo necesitara.

Entonces a Consu empezó a preguntar y su amigo Mohamed Idelbi le habló de la familia siria que vive en Akkar: “La idea de Consu era buscar una familia concreta. Esa idea me gustó mucho y le sugerí una familia que conozco que está actualmente viviendo en el Líbano. No en un campo de refugiados, pero sí en una zona de refugiados. Llegaron hace seis años desde Siria, huyendo de la guerra” explica Mohamed.

Consu lo tuvo claro: el dinero de su regalo, que asciende ya a 2.000 euros, iría para ayudar a esta familia.

Avisó a sus amigos a través de su perfil de Instagram, @cotuserdom, y empezó a pensar en esta idea de enviar su regalo hasta el Líbano.

Ese dinero, para la familia siria de la que hablamos puede significar mucho. Y es que hablamos de una familia que no pueden hacer planes de futuro, como explica Mohamed: “Las personas en esa situación no pueden planear un futuro. Solo pueden mirar el día a día. Los niños van al colegio, aprenden, pero no saben si podrán estudiar secundaria o ir a la universidad, viven día a día”.

Hoy, gracias a Consu, van a tener una muy buena noticia. Todo lo que recaude hasta hoy por su cumple se lo va a entregar a ellos sin avisarles previamente y lo que reciban les va permitir tener algo de tranquilidad al menos durante un año.