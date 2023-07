Una bloguera de Valladolid viaja a Sri Lanka y casi acaba detenida por lo que intenta hacer: "Con las ganas"

Por fin está aquí el verano y eso significa que, además de buena temperatura (siempre y cuando no te pille ola de calor), tenemos unos días libres de vacaciones. Tanto si eres de los que quiere irse a la playa, como de los que prefiere salir de España y hacer turismo, tienes que tener cuidado con una cosa en concreto: las ilegalidades que puedes cometer sin saberlo, y, por supuesto, sin quererlo. Y es que hay muchas veces que hacemos alguna cosa que en nuestro país está permitido pero que en otros no y que puede suponernos una multa. Y eso es lo que le pasó a Eva Hernández, una mujer vallisoletana que fue de viaje a Sri Lanka y casi acaba detenida por lo que intentó hacer. Puedes escucharlo en este audio.

"Y eso que era un viaje de trabajo que habíamos ido ahí para eso. Pero bueno, pasa y te quedas con las ganas" decía Eva en Mediodía COPE que, además, es una conocida bloguera de viaje, conocida en redes sociales y en Internet como organizotuviaje.com y que ha viajado por medio mundo gracias a su trabajo.

No es la primera vez que le pasa algo así yendo de viaje, porque también contaba que en Asia en general y, especialmente, cuando fue a Bangkok, tuvo que tener especial cuidado con cómo entrar en los templos, porque siempre te van a requerir ir con "pantalón largo, no se podía cubrir con un pareo ni nada, es importante saberlo".

Las cuantiosas multas que te pueden poner en países como Italia

Hace solo unos días veíamos como un turista británico era reprendido en las redes sociales por haber escrito el nombre de su novia en los muros del Coliseo y, encima, grabarlo para las redes. Antes de que pudieran detenerlo, había llegado a su país, aunque están denunciados y el juicio, que se ha alargado, ocurrirá con el Gobierno italiano, presentándose como parte civil en la acusación.

Pero, como nos explicaba Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y Vaticano, "no es la primera vez que ocurre algo así". Por ejemplo, el pasado verano, una mujer canadiense intentó escribir su nombre en el Coliseo con una piedra, y como no consiguió terminarlo a tiempo, le impusieron una multa de 12.000 euros. "Pero te puedes arriesgar a casi 19.000 euros" explicaba Eva.

Y es que en Italia, por ciertos actos que a ciertos turistas pueden parecerles inofensivos, te pueden poner unas cuantiosas multas. Como nos contaba Eva, en la zona de Portofino, en la Toscana, podrías ser multado por 500 euros si te haces un selfie. "Es tan pequeña la población, que no permiten que te detengas a hacerte un selfie porque montas atascos de tráfico. Caminar en bikini en la costa amalfitana, en Sorrento te prohíben que te encarames a los acantilados en bikini, no pega con el entorno, y en Roma, Florencia o Venecia, no se puede meter en las fuentes públicas" explicaba.

Y es que un baño en la Fontana de Trevi podría costarte unos 450 euros. Por cierto, que en Roma tampoco podrás sentarte a comer ni beber en la Plaza de España, al igual que en Florencia o Venecia.

En España también te pueden poner multas, como llevarte piedras del Teide, plantas o rocas, o de Lanzarote.

