El suicidio es la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes: “Se puede salir de esto"

En las últimas semanas se ha hablado mucho de suicidio, un tema tradicionalmente tabú en los medios de comunicación que ahora ha ocupado las páginas de los diarios. Y es que el fallecimiento de Verónica Forqué el pasado 13 de diciembre ha dado visibilidad a esta terrible realidad: al rededor de 4 mil personas se suicidan al año en España. Este es el último dato oficial ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística, el de 2020. La cifra fue un 7% más que el año anterior y, evidentemente, se apunta al confinamiento como principal causa.

Pero el problema no acaba ahí. La Organización Mundial de la Salud calcula que por cada suicidio consumado hay otros 20 intentos cada año, por lo que estaríamos hablando de unos 80 mil tentativas fallidas en nuestro país. Además, aunque no lleguen a intentarlo, hay entre un 40 y un 80% de la población, según este organismo, que tiene o ha tenido ideas suicidas. Para combatir esta silenciosa realidad de manera efectiva, todos los expertos coinciden en que hay que pedir ayuda tan pronto como se tengan los primeros impulsos. No se puede dejar pasar. Hay teléfonos de ayuda contra el suicidio como el que acaba de poner en marcha el Gobierno: el 024. Es gratuito, es confidencial y no queda reflejado en la factura.

Entre los jóvenes de 15 a 29 años, las estadísticas preocupan especialmente porque se ha convertido, por primera vez, en la principal causa de muerte no natural. Un caso de intento de suicidio en esta etapa temprana de la vida fue el de Álvaro: Cuando era adolescente sufrió bullying en su equipo de fútbol por parte de sus compañeros y fue diagnosticado con Trastorno Límite de la Personalidad. Ahora, con 26 años, se encuentra en tratamiento psiquiátrico y vuelve a disfrutar de este deporte. Ahora quiere lanzar un mensaje de esperanza: “se puede salir de esto y lo importante es que los jóvenes pidan ayuda”. Gracias a la ayuda de psicólogos y psiquiatras, Álvaro ha conseguido salir adelante y encontrarle un sentido a su vida.

Es lo que tratan de hacer en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Tienen 80 centros repartidos por toda España y uno de ellos es Nuestra Señora de la Paz, en el norte de Madrid, dirigido por el psiquiatra Dr. Álvaro Pico.