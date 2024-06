El consejo que lanza Juan Barrera, de 78 años, contra la soledad no deseada: "Es muy necesario"

En el nuevo vídeo de la campaña que promueve la Orden Social de San Juan de Dios aparecen varias personas mayores, ancianos, entregando unos panfletos a la gente que pasea por el centro de Sevilla con ese lema: “Qué bonita es la soledad cuando tienes alguien a quien contársela”. Aunque algunos siguen su camino sin hacer mucho caso a lo que acaban de recibir, los que lo leen con detenimiento no pueden evitar volverse y acercarse a quien se lo entregó y preguntarle justamente por eso, por la soledad que sufren.

Un vídeo para sensibilizar sobre la soledad de nuestros mayores

Dicha campaña pretende sensibilizar a la población sobre la soledad no deseada de los mayores,en España, una de cada tres personas mayores vive en una situación así. Además, esta campaña forma parte del proyecto con el que San Juan de Dios quiere llegar a toda la población, incluidos profesionales sanitarios, para detectar a aquellas personas especialmente vulnerables que además viven solas. Han publicado la "Guía para el acompañamiento de la soledad no deseada en personas mayores", un recurso dirigido a todos los profesionales sanitarios, que ya puede descargarse gratuitamente y en el que se dan las claves para detectar estos casos y saber cómo actuar.

Juan Barrera, uno de los protagonistas de este vídeo

Uno de los protagonistas de este vídeo, el primero que aparece con un sombrero, es Juan Barrera, quien tiene 78 años, lleva cuatro años viviendo en la Residencia para mayores San Juan de Dios en Sevilla y ha pasado por 'Mediodía COPE' para contarnos cómo ha sido la experiencia de participar en esta nueva campaña y en este vídeo que ya circula por las redes sociales. Nuestro invitado apuntaba que “Fui elegido para dar este panfleto y se lo debo a San Juan de Dios. La experiencia ha sido muy enriquecedora... aunque a veces no cogían el panfleto, otras personas incluso me abrazaron. Además, ha apuntado que “me ha sorprendido ver a personas y darme cuenta que hay cosas en las que no pensamos pero que siempre están ahí, permanentemente. La soledad es un bien que parece escaso pero es muy amplio. Hay mucha gente que se siente sola porque no se comunican con el resto”.

“Muchos no tienen la valentía de acercarse a otros y hablar"

Juan apunta que, a pesar de vivir en la residencia con otros ancianos, hay muchos que se sienten solos y eso se nota: “Muchos no tienen la valentía de acercarse a otros y hablar y esto es algo muy necesario, tiene que hablar para dejar de sentirse solos”. Para finalizar, le hemos preguntado a Juan qué pueden hacer todas aquellas personas que se sienten solas en nuestro país, a lo que ha añadido que: "Traten de acercarse entre ellos, que hagan amigos o conocidos y que eso les ayude a sentirse de estar solos”.