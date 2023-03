Sin camareros para Semana Santa en gran parte de España: "Es un problema gordo"

A las puertas de la Semana Santa, los propietarios de bares, restaurantes y hoteles están dando la voz de alarma: faltan camareros y cocineros.

Está pasando en muchas comunidades.Desde Alicante hasta Galicia, Cádiz o Madrid, donde Juanjo tiene un restaurante en el barrio de Acacias y no consigue encontrar personal, "es un problema gordo, es prácticamente imposible encontrar camareros, no encuentras, la gente que nos viene o no tiene experiencia o no tiene papeles, nos cuesta mucho trabajo encontrar camareros", dice a COPE.

Pero donde más se nota es en los sitios de costa. Con el buen tiempo, los chiringuitos se llenan y sus propietarios no están encontrando al personal extra que contratan para la Semana Santa.

En la playa de Calahonda, en Mijas (Málaga), tiene su chiringuito Carlos Morales, que forma parte de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol asegura en Mediodía COPE que "las perpectivas son fatales, hay una problemática bien gorda. La problemática está en todo el sector de la hostelería y lo poco que hay no está cualificado, no hay profesionalidad".

Esta asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol cifra que se van a necesitar de 1.000 a 1.500 camareros en esta Semana Santa. Los propietarios ya les dicen que no creen que lleguen a cubrir los puestos y van a recurrir a soluciones como poner menos mesas.

"No queremos un Arzak, solo que tenga nociones de cocina"

Esta falta acuciante de camareros y cocineros tiene preocupados también a los hoteleros. Quedan solo días para una cita tan turística como la Semana Santa, tienen ya reservas de habitaciones y no cubren los puestos del personal que necesitan para dar los servicios de restauración como ha comprobado en Santiago de Compostela nuestra compañera de COPE Santiago, Patricia Iglesias, en uno de los hoteles con dificultades para encontrar empleados, especialmente en la cocina.

Se trata del Hotel Castro, a 5 kilómetros de Santiago. Su director comercial es Miguel Piñón que ha dejado constancia en Mediodía COPE de la complicada realidad que están atravesando para encontrar ese personal "buscamos a alguien que quiera venir a ayudar a nuestro jefe de cocina porque se nos echa encima la Semana Santa y no tenemos ayuda. No queremos que sea un cocinero, no queremos un Arzak, simplemente que tenga algunas opciones y ayude al jefe de cocina".

Por si alguien, en cualquier parte de España y entre los oyentes de COPE está interesado, el director comercial del hotel santiagués dejaba la oferta, "ofrecemos un contrato de 40 horas semanales, con un sueldo de acuerdo a convenio y todo será negociable después de ver la preparación", decía y además explicaba que "no es temporal para Semana Santa, es para toda la temporada hasta el mes de octubre o noviembre en principio", porque podría, incluso ser un contrato prorrogable.













