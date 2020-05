La semilla de la pasión por la comunicación de Marta Ruiz, su madre Fina

Fuera de casa, pero con el recuerdo muy presente de su madre Fina. Así pasa Marta Ruiz este Día de la Madre. La presentadora de 'Mediodía COPE' está acostumbrada a que el trabajo las separe en esta fecha tan señalada. Así que, este año se ha solidarizado con "los que estáis confinados y no podéis estar cerca de vuestras madres".

Para Marta Ruiz, su madre es "una mujer excepcional". Tanto que se sigue sorprendiendo "con su capacidad de darse a los demás". La periodista ha heredado de ella su "pasión por la comunicación". No en vano, "habla muchísimo". "Es tanto que me ha llegado a fundir la batería del teléfono", ha confesado.

"Hay una cosa muy graciosa que siempre pasa cuando estamos hablando. Cuando ella va avanzando en la trama, para en seco y me dice: 'Oye, Marta, tú esto no lo comentes'. Y yo: 'Pero cómo lo voy a comentar". 'Bueno, los periodistas ya se sabe', le responde Fina. "Ella sigue, siempre que mantenemos una conversación y entra en algún tema sensible, siempre me hace esa advertencia. Mi madre es única", ha confesado Marta Ruiz.