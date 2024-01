El pasado viernes un español hacía historia. Carlos Sainz ganaba su cuarto Rally Dakar con 61 años además es la primera vez que un piloto consigue la victoria en esta prueba compitiendo con un coche híbrido.

Este fin de semana todo el equipo de Sainz ha vuelto a casa desde Arabia Saudí. Todos ellos han aterrizado ya en España. Las personas que acompañan a Carlos en esta competición son muchas y cada una de ellas tiene su función. Hay ingenieros, médicos, mecánicos preparadores físicos, cocineros.

Pero en esta edición del Dakar, Sainz ha contado en su equipo con un miembro muy especial. Su nombre es Marcin, es de Polonia y desde muy pequeño su pasión han sido los coches. Le hubiese encantando ser ingeniero y poder viajar a competiciones por todo el mundo. Sin embargo, sintió una vocación mucho más fuerte que la del mundo del motor. Hace un año Marcin se ordenó sacerdote.

Su primer destino ha sido un colegio donde acompaña cada día a jóvenes y a adolescentes. El padre de uno de estos chicos es Dani Gratacós, uno de los mejores ingenieros de España que ha sido uno de los artífices de esta victoria de Sainz en el Dakar. Cuando este ingeniero conoció al sacerdote Marcin no se lo pensó y lo invitó a que viajara con ellos a la competición:“Cuando lo conocí en el colegio donde llevo a mis hijos, un día hablando con él me dijo que le hubiera encantado dedicarse a lo que yo me dedico. Cuando surgió la posibilidad de llevar gente de apoyo, de ayuda al Dakar pensé en él, se lo propuse y vino encantado. Ha sido una ayuda en muchos sentidos”.

Estos días Marcin ha sido el conductor de una caravana del equipo. También ha celebrado misa en medio del campamento e incluso el propio Carlos Sainz le pidió que bendijera su coche. Así lo hizo como nos cuenta su ingeniero, Dani Gratacós: “Quieras que no, creamos o no, nos hemos librado de muchos problemas que nos hubieran dejado tirados enseguida, sin opciones. Fue una ayuda real”.

Este sábado este sacerdote, Marcin Jablonski ha aterrizado en España y hoy ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE: “Carlos supo desde antes que iba a venir y tuvo la idea de bendecir el coche. Fue la primera cosa que sabíamos que teníamos que hacer juntos. Antes de salir, el obispo Javier Vilanova me dio algunas medallas e incluso alguna reliquia del Padre Pío que efectivamente además de la bendición le acompañaron en su coche. Había mucho apoyo divino, lo vemos en el resultado. Una bendición no es algo mágico pero obviamente ayuda muchísimo y Dios se hace presente gracias a la bendición pero detrás de la victoria está el esfuerzo de los mecánicos, del equipo, de Lucas Cruz y obviamente de Carlos Sainz”.