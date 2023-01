Marcín Jablonski, legionario de Cristo y futuro sacerdote: “¡Me encanta dejarme sorprender por Dios!”

“¡Me encanta dejarme sorprender por Dios! Justo ahí es donde perdemos el control de nuestros planes, es donde Él actúa con más fuerza. Estoy aprendiendo muchísimo en Barcelona. No tanto al nivel del discernimiento vocacional, que este ha concluido hace años, pero sí en cuanto a la maravilla de compartir a Cristo a las personas que tiene tanta sed de Él”, con estas palabras se ha expresado el legionario de Cristo, Marcin Jablonski, un polaco de 32 años que será ordenado sacerdote en el monasterio de Pedralbes de Barcelona este sábado. La ordenación será conferida por el obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova Pellisa.

En una entrevistapublicada en vísperas de su ordenación sacerdotal este joven polaco dice que de no ser sacerdote, “hubiese intentado ser piloto de Fórmula 1 o comerciante internacional”. De su vocación, reconoce que “es una responsabilidad enorme pero, al mismo tiempo, una alegría profunda de poder ser el rostro de Dios Padre aquí en la tierra para sus hijos amados”. Y en su oración actual, e tema que “da vueltas” en su interior es el de la paternidad: “El sacerdote no es un soltero amargado, es un padre fecundo que engendra vida en las almas de las personas, vida eterna”. Ha pedido ser ordenado en Barcelona, en vez de en Roma junto a otros compañeros de generación por una razón: “Quiero compartirlo con las personas con que vivo, trabajo diario, con los jóvenes y adolescentes a los que acompaño”.

Más sobre la vida de Marcin

Marcin nació el 21 de agosto de 1990 en Varsovia. En septiembre de 2009 entró en el noviciado de los Legionarios de Cristo en Alemania. Estuvo en Salamanca un año para estudiar Humanidades, y después 3 años de Filosofía en Roma tras los que fue destinado a la Ciudad de México para prácticas apostólicas. Volvió a Roma para hacer 3 años de estudios de Teología, y fue destinado a su actual comunidad, donde acompaña a jóvenes y adolescentes en el colegio Real Monasterio de Santa Isabel y en el Regnum Christi.

La comunidad de legionarios, fundamental para madurar en la vocación

El P. Marcin explica que la comunidad es clave para vivir la vocación: “Dios no llama a algunos individuos a vivir la fe cristiana. Él llama a vivirla en comunidad. Igual, como ha formado a la comunidad de los Doce, o a las primeros grupos de cristianos. En la Legión vivimos como apóstoles en las comunidades y todavía más como Regnum Christi, donde compartimos el mismo carisma y espiritualidad. Es un don enorme vivir la vocación dentro de una familia tan extensa, cada vocación con sus riquezas que aportan al conjunto”.

Los años como seminarista

Cuando se le pregunta por algún momento especial que haya fortalecido su decisión de decir sí al sacerdocio, el P. Marcin resume:“Dios no quita nada, lo da todo. A lo largo de estos años de formación, he tenido varios momentos decisivos. Siempre delante de la Eucaristía, en la adoración. Es ahí donde Cristo con mucha generosidad muestra su rostro y te revela su voluntad. Me acuerdo muy bien una noche durante los ejercicios espirituales, justo en la adoración. Contemplando el Cenáculo y la Última Cena. Es difícil de explicar, pero vi con claridad que Cristo me invitaba a lavar los pies de los discípulos junto con Él. Servir como Cristo, con Cristo a sus amigos más íntimos. Esta experiencia me ha dado una certeza cada vez mayor sobre el camino que Dios ha soñado para mí”.