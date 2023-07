Más de 50 personas en riesgo de dormir en la calle: "Si cierran mañana, no tienen nada"

En los últimos años hay una tendencia muy perocupante en nuestro país. Y las previsiones para los próximos meses no son nada optimistas. Me refiero al número de personas que no tienen un hogar en el que dormir por las noches, que son ya un 25% más que hace 10 años. Para que te hagas una idea de cuáles son las cifras actuales, Cáritas atendió el año pasado a más de 37.000 personas en esta situación. Un dato que no se refiere solo a las personas que duermen en la calle, sino también a aquellos que lo hacen en albergues. No tener casa repercute en la salud mental de los que sufren este problema y es un motivo de exclusión social.

En 'Mediodía COPE' hemos conocido a una de ellas, nos ha pedido que la llamemos María para preservar su anonimato. Es de Granada y tiene dos hijos, de 18 y 16 años. Lleva sin casa desde que se divorció en 2019 y, a partir de ahí, cambió varias veces de trabajo hasta que se quedó en el paro. Primero, María se dedicó a cuidar de personas mayores. Después, como no estaba dada de alta en la seguridad social, comenzó a fregar platos en un restaurante. Por desgracia, la despidieron en febrero y desde entonces está sin trabajo. Este 2023 no está siendo un buen año para María; vivía en un piso de acogida con otras tres mujeres, pero también la echaron después de un conflicto con algunas de ellas. Fue entonces cuando su asistente social la ayudó a encontrar un nuevo lugar donde pasar la noche: el Servicio de Acogida Nocturna de Granada.

Miguel Ángel, por primera vez sin un techo para dormir

Miguel Ángel tiene 55 años y acaba de quedarse sin trabajo. No va a recibir el paro hasta el mes que viene y, de momento, no tiene otro sitio donde dormir que el Servicio de Acogida Nocturna de Granada. Es la primera vez en su vida que está en esta situación, porque lleva trabajando desde los 9 años. "Si cierran mañana, aquí hay mucha gente que no tiene nada, que no tienen planes de futuro". El plan de Miguel Ángel es empezar a recibir el paro el mes que viene, ahorrarlo, y mudarse a un piso compartido dentro de unos meses. Esas personas que no tendrían donde dormir si cerrase el Servicio de Acogida Nocturna son personas en riesgo de exclusión social, sin medios económicos, en muchas ocasiones con problemas de salud y sin apoyo de amigos o familiares. En definitiva, son personas con muchas necesidades que no pueden quedarse sin este servicio que está sustentando el arzobispado de Grandada.

El Servicio de Acogida Nocturna, en riesgo de cerrar

En esta casa de acogida pasan cada noche unas 50 personas entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Allí, además, pueden usar las duchas y recoger los bocadillos gratuitos que reparten todos los días todos aquellos que lo necesitan. Este Servicio de Acogida Nocturna es absolutamente fundamental para todas estas personas que acuden a la Calle Varela de Granada. Lo cierto es que la Casa de Acogida Madre de Dios, donde se realiza este servicio, está muy agradecida al ayuntamiento, que este 2023 les ha ayudado con 625.000 euros. El problema es que el Servicio de Acogida Nocturna de Granada se creó el verano pasado porque el centro municipal no pudo abrir entre julio y octubre. Después de esto, se llegó a un acuerdo para seguir recibiendo la subvención hasta este mayo. Ahora, se sustenta con la ayuda del arzobispado.