La rocambolesca historia ocurrida en Granada: "Ayudan a una mujer y esta pide 50 euros para irse de la casa"

Estás tranquilamente en casa. Llaman a la puerta. Abres. Es una mujer que te pide, por favor, entrar al baño porque su coche, se acaba de averiar justo en la puerta de tu domicilio.

Es verdad que la situación es un tanto embarazosa, pero bueno, te fías. La escena se produce en un pueblo muy pequeño, en Escóznar, de unos 800 habitantes, en la provincia de Granada. Le pasó a Paco Muñoz.

Paco dejó pasar a una mujer que le pedía ese favor, pero una vez dentro de la casa, y tras usar el baño, va al salón en donde se encuentra Paco con una amiga y les amenaza: o le daban 50 euros o rompía lo primero que encontró que fue una guitarra que Paco tiene de toda la vida.

"Va al salón me pide el dinero y me amenaza con que si no se lo doy hace que la estamos pegando", cuenta en Mediodía COPE este vecino de Escóznar.

La mujer, rubia de unos 40 años y de 1.70 metros de altura aproximadamente exigía dinero para irse y "como la dijimos que no se lo íbamos a dar amenazó con romper la guitarra" primero y después con gritar para que la oyeran y pensaran los vecinos que se estaba produciendo una agresión.

Todo acabó cuando Paco y su amiga "llamamos a la Guardia Civil y al oír que ya venía la patrulla se fue".

Para evitar que vuelva a ocurrir algo tan rocambolesco, la Policía está alertando a los vecinos y buscando a esta mujer que consiguió escapar.





.