El riesgo que esconde sustituir el aceite de girasol por el aceite de oliva: a partir del tercer uso

Si ya antes se decía que el aceite de oliva virgen extra era el oro líquido por sus beneficios, ahora también lo es por su precio. Su coste ha ascendido y se sitúa ya entre los 8,5 y los 10 euros el litro. Esto ha hecho que ya se considere un artículo de lujo y en muchos supermercados ya se pongan alarmas antirrobos. Por su parte, hay cada vez más hogares españoles que están reduciendo su uso.

En 'Mediodía COPE' hemos preguntado a la doctora especializada en nutrición, Ana Luzón, sobre qué alternativas tenemos al aceite de oliva y si estas opciones son igual de beneficiosas. Por ejemplo, queremos freír unas croquetas o unas patatas fritas: ¿qué opción es mejor? ¿Existen realmente alternativas al aceite de oliva virgen extra? La realidad es que sí las hay y hablamos del aceite de girasol. Eso sí, no siempre es la mejor opción y por ello es necesario que conozcas el riesgo que existe si estás planteando sustituir el de oliva por esta opción. Reproduce el siguiente audio para conocer los efectos "perjudiciales":

Audio





Así las cosas, ha asegurado la facultativa, el aceite de oliva es necesario "economizarlo" y reservarlo más para la plancha, aliños o incluso aderezos. También para elaborar mayonesas, por ejemplo, podemos emplear el aceite de girasol. De hecho, la clave de los beneficios del aceite de oliva virgen extra no es más que la prensa. "Con el virgen es la prensa de la oliva y ya está, lo que sale. Es el que tiene todas las propiedades fantásticas. A medida que se va refinando, va perdiendo propiedades".

En cualquier caso, la experta en nutrición ha asegurado que no es que otros aceites no sean sanos. "No son perjudiciales", ha matizado Luzón. De hecho, el aceite de girasol, por ejemplo,"es una aceite perfectamente consumible, no va a perjudicar" a nuestra salud. Seguidamente, ha hablado también del aceite de colza, "que no es malo, pero el que se vendió aquí estaba adulterado". Aun así, ha reiterado que en sí "no es malo". También ha hablado del aceite de soja, de aguacate o incluso de sésamo, que están "a otro nivel". En cualquier caso, ha pedido evitar, en cualquier caso "el de palma", que ese "sí es pernicioso". Reproduce el siguiente audio para escuchar la entrevista completa:

Audio



Se desploma el consumo de aceite de oliva: "Un producto de lujo por el que pagamos más de 8 euros por litro"

El AOVE es el "producto estrella" de la dieta mediterránea, por lo que su desaparición de las despensas de cualquier familia, puede tener consecuencias en nuestra salud. Así lo ha expresado el mayor experto mundial en dieta mediterránea, Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y epidemiólogo en 'La Tarde'.

"Es preocupante porque, desde el punto de vista de la salud pública, hacer que las clases sociales menos privilegiadas tengan la carga de que van a padecer más enfermedades", dice. Existen las evidencias científicas de que la dieta mediterránea previene las enfermedades "que más afectan a la sociedad". Dentro de este tipo de alimentación, el aceite de oliva virgen extra es "el buque insignia".

Audio