Ya se vende el aceite que aterroriza a los productores de aceite de oliva: "Es ilegal elaborar este producto"

¿Has comprado alguna vez aceite blend? Sí, aceite blend. Quizá ni te suene, pero puede ser que lo hayas comprado sin darte cuenta. El aceite blend es una mezcla de aceite de oliva con aceite de girasol. En España, está completamente prohibido elaborarlo, es decir, en nuestro país no se pueden mezclar y embotellar estos aceites. Pero sí que se puede importar de otros países para venderlo aquí. Como lo oyes, no puedes fabricarlo aquí, pero sí puedes comerciar con él mientras el aceite se haya mezclado en otro país de la Unión Europea.

Y claro, al mezclar el aceite de oliva con otros aceites vegetales, se reduce el precio final del producto. Algo que llama mucho la atención de los consumidores al encontrarlos en las mismas estanterías que el resto de aceites de oliva. Eso es precisamente lo que ha hecho un supermercado sevillano. Ha puesto a la venta aceite blend. Y además lo ha hecho usando una etiqueta que, es cierto que puede resultar confusa.

Yo la veo y a priori parece de aceite de oliva. Los bordes de la pegatina están decorados con muchas aceitunas, en el centro aparece una mujer con vestido de gitana y además se resalta, de color naranja, que la botella contiene aceite de oliva virgen extra de variedad picual. Sí que es cierto que avisa, sin resaltarlo, que se trata de una mezcla de aceites de oliva y de girasol. Los agricultores están en pie de guerra porque creen que el etiquetado genera confusión entre los consumidores. Cristóbal Cano es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía, UPA y aclara que "es ilegal elaborar este producto en España", pero sí se puede importar de otros países, y eso es lo que hacen.

Critican que hay empresas que exportan el aceite español a otros países, lo mezclan allí y luego lo importan a España. Y por su bajo precio, puede llegar a afectar a las ventas del aceite de oliva. Pero antes de seguir vamos a aclarar cuáles son los diferentes tipos de aceite. Vamos de los más saludables a los menos.

En primer lugar, el aceite de oliva virgen extra , que se extrae de la aceituna solamente con procedimientos mecánicos, es decir, prensándola y sin añadir químicos, pero además cumple con unos estándares altos de calidad. Segundo, el aceite de oliva virgen, es el que se extrae sin añadir químicos, pero no tiene que pasar ese examen de calidad. Tercero, el aceite de oliva refinado, que es el que tiene que tratarse con químicos para ser apto para el consumo. El aceite de orujo es el que se obtiene de los restos de la aceituna que no se aprovechan para el aceite de , es decir, de la piel o el hueso.

El aceite de girasol, extraido de esa planta, también puede ser virgen o refinado. Todos los aceites vegetales, ya sea el de girasol o el de oliva, pueden tener propiedades positivas para la salud. Eso sí, hay alguno más saludable que otro. Y seguro que ya lo sabías, pero el doctor experto en nutrición Miguel Ruíz Canela, explica que el más saludable es el aceite de oliva virgen extra: "Tiene una serie de compuesto que se llaman los ponifenoles" y que "marcan la diferencia desde un punto de vista de la salud".

Bueno pues hasta el momento, el supermercado que vendía el aceite blend ya ha retirado el producto alegando un problema con el proveedor y decisiones comerciales.

Primitivo Fernández es director de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles y ha explicado en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que no es la primera vez que este aceite aparece en el mercado "pero tampoco es habitual": "Sí que se estaba comercializando pero era testimonial".

Además aclara que el producto está legalmente comercializado y "confirmado con la autoridad competente". Cumple con unos principios europeos. Desde que entramos a la UE estas mezclas se pueden comercializar dentro de la unión. Los países individualmente pueden prohibir su elaboración, pero no su compraventa.

Ante la prohibición de España de su elaboración, Fernádez cree que "está limitando" a la industria porque otros países de nuestro entorno sí que puede elaborarlo y venderlo aquí.

Reconoce que el etiquetado debe cumplir con el requisito de que "no confunda al consumidor", pero discrepa con las críticas y cree que "se está magnificando" y que "no hay discriminación".

Aclara también que la aparición de este aceite se da en una situación concreta en la que España tiene "una cosecha corta y precios muy elevados". Además, hay el elevado IPC hace que "el consumo esté cayendo". Por eso, esta mezcla viene a responder a una "necesidad puntual" y "excepcional".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por eso, considera que "no va a cubrir gran parte del mercado, cubre un espacio vacío porque no están comprando". Además, cree que si "vuelve a los precios normales, no habría gran diferencia" con el precio actual porque "el consumidor español, fiel al AOVE, va a recuperar su consumo".

Reconoce que este producto, "no era más que un ensayo" pero que a la vista del revuelo han concluido "no seguir adelante".